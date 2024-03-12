В Белгороде удар беспилотника повредил здание городской администрации, там выбиты окна и двери, ранены российские чиновники. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, опубликовав фото соответствующие.

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Россияне утверждают, что дрон атаковал центр Белгорода, произошел громкий взрыв.

По словам Гладкова, одна работница администрации якобы получила осколочные ранения, вторая — контузию.

Фасад администрации изрезан обломками, на земле лежат остатки окон и дверей.

Пропагандистские Telegram-каналы врага опубликовали видео момента попадания беспилотника. В ролике слышны звуки автоматной очереди, вероятно, беспилотник хотел сбить.

На последних кадрах видно, как БПЛА стремительно падает и попадает в здание Белгородской городской администрации.

Фото: Вячеслав Гладков

11 марта в ряде российских городов раздаются взрывы, местные власти заявляют о якобы работе противовоздушной обороны. Telegram-каналы врага публикуют видео из Санкт-Петербурга, утверждая, что горит местная теплоэлектростанция.

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