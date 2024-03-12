В Белгороде дрон ударил по городской администрации – видео момента попадания и фото
В Белгороде удар беспилотника повредил здание городской администрации, там выбиты окна и двери, ранены российские чиновники. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков, опубликовав фото соответствующие.
Россияне утверждают, что дрон атаковал центр Белгорода, произошел громкий взрыв.
По словам Гладкова, одна работница администрации якобы получила осколочные ранения, вторая — контузию.
Фасад администрации изрезан обломками, на земле лежат остатки окон и дверей.
Пропагандистские Telegram-каналы врага опубликовали видео момента попадания беспилотника. В ролике слышны звуки автоматной очереди, вероятно, беспилотник хотел сбить.
На последних кадрах видно, как БПЛА стремительно падает и попадает в здание Белгородской городской администрации.
- 11 марта в ряде российских городов раздаются взрывы, местные власти заявляют о якобы работе противовоздушной обороны. Telegram-каналы врага публикуют видео из Санкт-Петербурга, утверждая, что горит местная теплоэлектростанция.
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