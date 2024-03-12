У російському місті Іваново спалахнув ворожий літак, попередньо, Іл-76. Місцеві Telegram-канали публікують відео повітряного судна з двигуном у вогні та подальшою сильною пожежею на території аеродрому.

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Жителі Іваново помітили літак близько 12:45 за місцевим часом.

"Літак із запаленим двигуном спробував здійснити посадку на аеродромі в Івановській області. На цю мить із боку аеродрому йде сильний дим", – передають російські ресурси.

Падіння сталося неподалік аеродрому "Північний", де базуються літаки ДРЛВ А-50, додає ворог.

Згодом російські ресурси опублікували фото, на яких здіймається чорний густий дим.

На місце масово їдуть оперативні служби. Росіяни повідомляють, що, попередньо, на борту перебували 12 осіб, всі загинули.

Фото: ASTRA

Фото: ASTRA

Фото: ASTRA

Telegram-канали ворога також поширили відео, на якому в Іл-76 під час польоту відвалюється двигун. Як стверджують офіційні пропагандистські ЗМІ Росії, причина катастрофи – несправність літака.

На борту Іл-76 перебували вісім членів екіпажу і сім пасажирів, повідомили в МО РФ пропагандистам.

24 січня 2024 року у Бєлгородській області впав російський Іл-76. Таких РФ має на озброєнні близько 100. У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого літака були нібито українські військовополонені.

У ГУР сказали, що не мають у своєму розпорядженні перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту, але підтвердили, що в цей день дійсно мав відбутися обмін полоненими, до того ж один із найбільших.

Президент Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні. Речник Кремля Пєсков сказав, що РФ згодна тільки на розслідування "злочину Києва".

1 лютого повідомлялося, що Україна зверталася до Росії щодо повернення тіл військовополонених, які нібито загинули на борту Іл-76, проте країна-агресор не реагувала на ці запити.

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