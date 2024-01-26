ЗСУ: У Росії близько сотні Іл-76. У нас теж є такі літаки, вони потужні та важкі

Ігнат заявив, що для Росії втрата льотчиків або одного літака не є серйозною

Юрій Ігнат (Фото: скриншот з відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат заявив, що Росія має на озброєнні близько ста транспортних літаків Іл-76, один із яких розбився у Бєлгородській області 24 січня. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

За його словами, ці літаки перевозять військові та інші вантажі.

Він зазначив, що Україна також має ці літаки на озброєнні – це військово-транспортна авіація, яка базувалася в окупованому нині Мелітополі.

"Ці літаки потужні, важкі, по всьому світу літають. Вони перевозять вантажі і військового характеру та інші. Росія має близько сотні таких літаків", – сказав Ігнат.

Військовий заявив, що для росіян втрата льотчиків чи одного такого літака не є серйозною.

"Ви бачили історію з Вагнером. Скільки вони поклали літальних апаратів. Там взагалі дивуєшся, що Росія не буде відповідно оплакувати або шкодувати про втрачене", — резюмував спікер ПС.

24 січня 2024 року у Бєлгородській області Росії впав російський Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого літака були нібито українські військовополонені. У ГУР сказали, що не мають у своєму розпорядженні перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту, але підтвердили, що в цей день, дійсно, мав відбутися обмін полоненими.

Пропагандисти РФ опублікували списки 65 військовополонених, які нібито перебували на борту, проте там є імена людей, яких обміняли ще 3 січня. У ГУР кажуть, що не коментуватимуть дані пропагандистів – списки мають оприлюднити офіційні структури РФ.

Президент Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом падіння Іл-76 – за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Читайте також: 24 січня мав відбутися один із найбільших обмінів військовополоненими – ГУР