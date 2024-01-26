ВСУ: У России около сотни Ил-76. У нас тоже есть такие самолеты, они мощные и тяжелые

Игнат заявил, что для России потеря летчиков или одного самолета не является серьезной

Юрий Игнат (Фото: скриншот с видео)

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что Россия имеет на вооружении около ста транспортных самолетов Ил-76, один из которых разбился в Белгородской области 24 января. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, данные самолеты перевозят военные и другие грузы.

Он отметил, что Украина также имеет эти самолеты на вооружении — это военно-транспортная авиация, которая базировалась в оккупированном ныне Мелитополе.

"Эти самолеты мощные, тяжелые, по всему миру летают. Они перевозят грузы и военного характера, и другие. Россия имеет около сотни таких самолетов", — сказал Игнат.

Военный заявил, что для россиян потеря летчиков или одного такого самолета не являются серьезной.

"Вы видели историю с Вагнером. Сколько они положили летательных аппаратов. Там вообще удивляешься, что Россия не будет соответственно оплакивать или сожалеть о потерянном", — резюмировал спикер ВС.

24 января 2024 года в Белгородской области России упал российский Ил-76. В Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого самолета были якобы украинские военнопленные. В ГУР сказали, что не располагают проверенной информацией о том, кто именно находился на борту, но подтвердили, что в этот день, действительно, должен был состояться обмен пленными.

Пропагандисты РФ опубликовали списки 65 якобы находившихся на борту военнопленных, однако там есть имена людей, которых обменяли еще 3 января. В ГУР говорят, что не будут комментировать данные пропагандистов – списки должны обнародовать официальные структуры РФ.

Президент Зеленский заявил, что Украина будет настаивать на международном расследовании.

СБУ открыла уголовное производство по факту падения Ил-76 – по статье о нарушении законов и обычаев войны.

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