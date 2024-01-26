24 січня мав відбутися один з найбільших обмінів військовополоненими – ГУР

Андрій Юсов (Фото: LIGA.net)

Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив у ефірі національного телемарафону, що обмін військовополоненими, який було заплановано на 24 січня, мав бути "одним з найбільших за час повномасштабної війни".

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У Юсова запитали, яку кількість полонених мали обміняти того дня.

"Ми не будемо надавати точної цифри. І до обміну, поки він не відбудеться, такі речі не практикуються. Але це мав би бути один із найбільших обмінів за історію повномасштабної війни. І взагалі, можна сказати, що він мав бути ювілейний – 50-й, але, на жаль, не відбувся", – відповів він.

Щодо "списків" нібито українських військовополонених, які опублікували російські пропагандисти, представник ГУР зазначив, що інформація вивчається. Також відбувається комунікація з родинами полонених.

Юсов додав, що якщо Росія офіційно захоче оприлюднити "списки", то має це зробити через структури, які дотичні до прямої роботи з військовополоненими, – Міністерство оборони, спецслужби, гуманітарний штаб тощо.

24 січня в Бєлгородській області Росії впав російський Іл-76. У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого літака були нібито українські військовополонені. У ГУР сказали, що не мають у своєму розпорядженні перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту, але підтвердили, що в цей день справді мав відбутися обмін полоненими.

Пропагандисти РФ опублікували списки 65 військовополонених, які нібито перебували на борту, проте там є імена людей, яких обміняли ще 3 січня. У ГУР кажуть, що не коментуватимуть дані пропагандистів – списки мають оприлюднити офіційні структури РФ.

Президент Зеленський заявив, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом падіння Іл-76 – за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

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