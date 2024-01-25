ГУР про фейкові "списки військовополонених" з Іл-76: Мають бути офіційні повідомлення РФ
Пропагандисти не мають стосунку до процесу обміну полоненими, воєнна розвідка не коментуватиме їх заяви. Інформацію щодо можливого перебування українських військовополонених на впалому російському військовому літаку Іл-76 мали повідомляти офіційні структури РФ. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у інтерв'ю Радіо Свобода.
"Коментувати ["списки військоповолонених"] не будемо, тому що для цього мають бути офіційні повідомлення від осіб, які відповідають за поводження з військовополоненими. Ні Сімоньян, ні Шарії до цього стосунку не мають", – заявив він.
Юсов уточнив, що офіційна інформація має надійти від Міністерства оборони РФ або від інших структур.
Він пояснив, що в іншому випадку це сприймається як свідома інформаційно-психологічна операція окупантів.
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У день авіатрощі нібито "список військовополонених" з Іл-76 опублікували головна редакторка пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян та підозрюваний у державній зраді проросійський "блогер" Анатолій Шарій. Утім, про фейковість опублікованого документа говорить те, що деяких людей зі списку обміняли ще 3 січня.
Суспільне зауважує, що про більшість людей зі "списку" є згадки у спільнотах з пошуку військовополонених та зниклих безвісти, також декого з них у полоні фільмували для пропагандистських роликів.
Представник ГУР також повідомив, що на Іл-76 мали летіти російські високопосадовці, проте "в останній момент" Федеральна служба безпеки РФ "фактично наказала" їм не сідати на борт.
За даними воєнної розвідки, після авіатрощі Іл-76 до бєлгородського моргу потрапило лише п'ять тіл, що відповідає чисельності особового складу екіпажу борту.
Юсов заявив, що на борту Іл-76 могли бути як лише ракети до С-300, так і ракети й люди, а авіатроща може бути свідомою провокацією окупантів або "дружнім вогнем" загарбників по своєму ж літаку.
- 24 січня у Бєлгородській області Росії впав російський транспортний літак Іл-76, який окупанти використовують для перевезення військових вантажів.
- У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені. У ГУР заявили, що не мають перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту Іл-76, але підтвердили, що справді був запланований обмін полоненими між Україною та РФ, "який не відбувся".
- Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.
- Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що вкидами про нібито загибель українських полонених на борту Іл-76 росіяни намагаються зменшити допомогу Україні від партнерів.
- Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння Іл-76: розслідування здійснюється за статтею 438 Кримінального кодексу щодо порушення законів та звичаїв війни.
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