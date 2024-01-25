ГУР про фейкові "списки військовополонених" з Іл-76: Мають бути офіційні повідомлення РФ
Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Пропагандисти не мають стосунку до процесу обміну полоненими, воєнна розвідка не коментуватиме їх заяви. Інформацію щодо можливого перебування українських військовополонених на впалому російському військовому літаку Іл-76 мали повідомляти офіційні структури РФ. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у інтерв'ю Радіо Свобода.

"Коментувати ["списки військоповолонених"] не будемо, тому що для цього мають бути офіційні повідомлення від осіб, які відповідають за поводження з військовополоненими. Ні Сімоньян, ні Шарії до цього стосунку не мають", – заявив він.

Юсов уточнив, що офіційна інформація має надійти від Міністерства оборони РФ або від інших структур.

Він пояснив, що в іншому випадку це сприймається як свідома інформаційно-психологічна операція окупантів.

Читайте також: "Росії вірити не можна". Іл-76 упав, росіяни спекулюють та звинувачують Україну. Що далі

У день авіатрощі нібито "список військовополонених" з Іл-76 опублікували головна редакторка пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян та підозрюваний у державній зраді проросійський "блогер" Анатолій Шарій. Утім, про фейковість опублікованого документа говорить те, що деяких людей зі списку обміняли ще 3 січня

Суспільне зауважує, що про більшість людей зі "списку" є згадки у спільнотах з пошуку військовополонених та зниклих безвісти, також декого з них у полоні фільмували для пропагандистських роликів.

Представник ГУР також повідомив, що на Іл-76 мали летіти російські високопосадовці, проте "в останній момент" Федеральна служба безпеки РФ "фактично наказала" їм не сідати на борт.

За даними воєнної розвідки, після авіатрощі Іл-76 до бєлгородського моргу потрапило лише п'ять тіл, що відповідає чисельності особового складу екіпажу борту.

Юсов заявив, що на борту Іл-76 могли бути як лише ракети до С-300, так і ракети й люди, а авіатроща може бути свідомою провокацією окупантів або "дружнім вогнем" загарбників по своєму ж літаку.

  • 24 січня у Бєлгородській області Росії впав російський транспортний літак Іл-76, який окупанти використовують для перевезення військових вантажів.
  • У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені. У ГУР заявили, що не мають перевіреної інформації про те, хто саме перебував на борту Іл-76, але підтвердили, що справді був запланований обмін полоненими між Україною та РФ, "який не відбувся".
  • Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.
  • Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що вкидами про нібито загибель українських полонених на борту Іл-76 росіяни намагаються зменшити допомогу Україні від партнерів.
  • Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння Іл-76: розслідування здійснюється за статтею 438 Кримінального кодексу щодо порушення законів та звичаїв війни.

Читайте також: Падіння Іл-76. Омбудсмен: Не бачимо ознак, що на борту була така кількість людей, зокрема полонених

    війнафейканатолій шарійіл-76Маргарита Симоньянбєлгородвійськовополоненіандрій юсов