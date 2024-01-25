ГУР про фейкові "списки військовополонених" з Іл-76: Мають бути офіційні повідомлення РФ

Представник ГУР зазначив, що в іншому випадку такі вкиди сприймаються як свідома ІПСО окупантів

Андрій Юсов (Фото: Валентина Поліщук / LIGA.net)

Пропагандисти не мають стосунку до процесу обміну полоненими, воєнна розвідка не коментуватиме їх заяви. Інформацію щодо можливого перебування українських військовополонених на впалому російському військовому літаку Іл-76 мали повідомляти офіційні структури РФ. Про це заявив представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у інтерв'ю Радіо Свобода.

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"Коментувати ["списки військоповолонених"] не будемо, тому що для цього мають бути офіційні повідомлення від осіб, які відповідають за поводження з військовополоненими. Ні Сімоньян, ні Шарії до цього стосунку не мають", – заявив він.

Юсов уточнив, що офіційна інформація має надійти від Міністерства оборони РФ або від інших структур.

Він пояснив, що в іншому випадку це сприймається як свідома інформаційно-психологічна операція окупантів.

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У день авіатрощі нібито "список військовополонених" з Іл-76 опублікували головна редакторка пропагандистського телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян та підозрюваний у державній зраді проросійський "блогер" Анатолій Шарій. Утім, про фейковість опублікованого документа говорить те, що деяких людей зі списку обміняли ще 3 січня.

Суспільне зауважує, що про більшість людей зі "списку" є згадки у спільнотах з пошуку військовополонених та зниклих безвісти, також декого з них у полоні фільмували для пропагандистських роликів.

Представник ГУР також повідомив, що на Іл-76 мали летіти російські високопосадовці, проте "в останній момент" Федеральна служба безпеки РФ "фактично наказала" їм не сідати на борт.

За даними воєнної розвідки, після авіатрощі Іл-76 до бєлгородського моргу потрапило лише п'ять тіл, що відповідає чисельності особового складу екіпажу борту.

Юсов заявив, що на борту Іл-76 могли бути як лише ракети до С-300, так і ракети й люди, а авіатроща може бути свідомою провокацією окупантів або "дружнім вогнем" загарбників по своєму ж літаку.