Падіння Іл-76. Омбудсмен: Не бачимо ознак, що на борту була така кількість людей, зокрема полонених

Лубінець заявив, що не може підтвердити, що в Іл-76 були українські полонені, з огляду на доступні фото та відео

Дмитро Лубінець (Фото: Дмитро Лубінець / Facebook)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що Україна поки не має даних, які могли б підтвердити, що на борту літака Іл-76, що впав 24 січня під Бєлгородом, були українські полонені. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону.

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За його словами, він не може коментувати публічно питання обмінів, але Україна постійно працює у цьому напрямку.

Водночас він зазначив, що росіяни постійно використовують питання полонених для дестабілізації України.

"Нам невідомо, за моєю інформацією, я не можу підтвердити, що там були військовополонені, за тим аналізом та відео, що ми побачили. Якби там були тіла. Якби росіяни могли показати нібито тіла наших полонених, то вони обов'язково б цим скористалися", — сказав Лубінець.

Омбудсмен заявив, що не може сказати, що у літаку була така кількість людей, про яку говорять окупанти.

"У цьому мають розбиратися міжнародні експерти. Це був військовий літак, а Сили оборони повинні робити все можливе, щоб Україна вистояла", – резюмував чиновник.

24 січня у Бєлгородській області Росії впав російський транспортний літак Іл-76, який окупанти використовують для перевезення військових вантажів.

У Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені. У ГУР заявили, що не мають достовірної інформації про те, хто саме перебував на борту Іл-76, але підтвердили, що дійсно був запланований обмін полоненими між Україною та РФ, "який не відбувся".

Президент Володимир Зеленський заявив у вечірньому відеозверненні, що Україна наполягатиме на міжнародному розслідуванні.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що поки адміністрація президента США не має підтверджень інформації, що в російському Іл-76 перебували українські військовополонені.

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