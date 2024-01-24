Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що наразі у Білого дому немає підтверджень інформації, що в російському літаку Іл-76, який впав у Бєлгородській області, перебували українські військовополонені. Під час спілкування із журналістами він наголосив, що США "роблять все можливе" для того, щоб отримати більше інформації.

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Відповідаючи на прохання журналіста прокоментувати російські заяви, що Україна збила літак, на борту якого нібито були українськими військовополоненими, він заявив, що США "бачили повідомлення, але не можуть підтвердити їх".

Однак він наголосив, що США "роблять все можливе, щоб отримати більше інформації, пов’язаної з падінням цього літака".

Пресслужба Головного управління розвідки Міноборони також заявила, що не має перевіреної та вичерпної інформації щодо того, хто саме перебував на борту транспортного літака Іл-76, який впав у Бєлгородській області.

Опісля цієї заяви, журналісти Радіо Свободи встановили прізвища членів російського екіпажу Іл-75, який сьогодні впав у Бєлгородській області РФ. Загибель щонайменше трьох із них підтвердили їхні родичі.

Координаційний штаб із поводження з військовополоненими заявив, що разом з іншими профільними структурами збирає та аналізує інформацію про вкид російської військової пропаганди. Раніше в Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені.

Відео моменту падіння літака можна переглянути за посиланням.

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