Координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что пока у Белого дома нет подтверждений информации, что в российском самолете Ил-76, который упал в Белгородской области, находились украинские военнопленные. Во время общения с журналистами он подчеркнул, что США "делают все возможное" для того, чтобы получить больше информации.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

Отвечая на просьбу журналиста прокомментировать российские заявления, что Украина сбила самолет, на борту которого якобы были украинские военнопленные, он заявил, что США "видели сообщения, но не могут подтвердить их".

Однако он подчеркнул, что США "делают все возможное, чтобы получить больше информации, связанной с падением этого самолета".

Прессслужба Главного управления разведки Минобороны также заявила, что не располагает проверенной и исчерпывающей информацией о том, кто именно находился на борту упавшего в Белгородской области транспортного самолета Ил-76.

После этого заявления журналисты Радио Свободы установили фамилии членов российского экипажа Ил-75, который сегодня упал в Белгородской области РФ. Гибель по меньшей мере трех из них подтвердили их родственники.

Координационный штаб по обращению с военнопленными заявил, что вместе с другими профильными структурами собирает и анализирует информацию о вбросе российской военной пропаганды. Ранее в Минобороны РФ заявили, что на борту сбитого Ил-76 были якобы украинские военнопленные.

Видео момента падения самолета можно просмотреть по ссылке.

Читайте также: Падение Ил-76 под Белгородом. В Генштабе намекнули на причастность ВСУ