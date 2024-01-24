Падіння Іл-76 під Бєлгородом. У Генштабі натякнули на причетність ЗСУ

Іл-76 росіяни використовують, щоб доставляти в Бєлгород боєприпаси й ракети, якими вони обстрілюють Харків і область

Іл-76 (Фото: росЗМІ)

Генеральний штаб Збройних Сил України заявив, що "продовжить знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку". Це повідомлення з'явилося на тлі інформації про падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області.

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Військові додали у допис плашку "важливо" і зазначили, що "ЗСУ вживають усіх заходів для захисту України та українців".

У Генштабі нагадали, що за останній тиждень армія Росії завдала 19 ракетних ударів по Харківській області, застосувавши зокрема 26 ракет із ЗРК С-300 та три балістичні ракети типу "Іскандер".

Внаслідок останніх обстрілів з боку Росії загинули 16 жителів Харківської області, додали військові.

"Задля зменшення саме ракетної загрози, ЗСУ не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації", – йдеться у повідомленні.

Пресслужба Генштабу підкреслила, що зафіксована інтенсивність обстрілів "прямо повʼязана зі зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода".

"З урахуванням цього, Збройні Сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку", – резюмували ЗСУ.

Координаційний штаб із поводження з військовополоненими заявив, що разом з іншими профільними структурами збирає та аналізує інформацію про вкид російської військової пропаганди. Раніше в Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені.

Відео моменту падіння літака можна переглянути за посиланням.

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