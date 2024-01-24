Падіння Іл-76 під Бєлгородом. У Генштабі натякнули на причетність ЗСУ
Генеральний штаб Збройних Сил України заявив, що "продовжить знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку". Це повідомлення з'явилося на тлі інформації про падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області.
Військові додали у допис плашку "важливо" і зазначили, що "ЗСУ вживають усіх заходів для захисту України та українців".
У Генштабі нагадали, що за останній тиждень армія Росії завдала 19 ракетних ударів по Харківській області, застосувавши зокрема 26 ракет із ЗРК С-300 та три балістичні ракети типу "Іскандер".
Внаслідок останніх обстрілів з боку Росії загинули 16 жителів Харківської області, додали військові.
"Задля зменшення саме ракетної загрози, ЗСУ не тільки контролюють повітряний простір, а й детально відстежують точки запусків ракет та логістику їх постачання, особливо, з застосуванням засобів військово-транспортної авіації", – йдеться у повідомленні.
Пресслужба Генштабу підкреслила, що зафіксована інтенсивність обстрілів "прямо повʼязана зі зростанням кількості військово-транспортних літаків, що протягом останнього часу направлялися до аеродрому Бєлгорода".
"З урахуванням цього, Збройні Сили України будуть і надалі вживати заходів зі знищення засобів доставки, контролю за повітряним простором для знищення терористичної загрози, в тому числі на Бєлгородсько-Харківському напрямку", – резюмували ЗСУ.
- Координаційний штаб із поводження з військовополоненими заявив, що разом з іншими профільними структурами збирає та аналізує інформацію про вкид російської військової пропаганди. Раніше в Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені.
- Відео моменту падіння літака можна переглянути за посиланням.
Читайте також: Падіння Іл-76 і вкид про полонених. Омбудсмен: Не ведіться на провокації, все аналізуємо