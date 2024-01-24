Падіння Іл-76 і вкид про полонених. Омбудсмен: Не ведіться на провокації, все аналізуємо

Лубінець заявив, що перевіряє всі дані та нагадав, що Росія використовує всі можливі методи, щоб дестабілізувати Україну

Дмитро Лубінець (Фото: Дмитро Лубінець/Facebook)

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на вкид Росії про нібито загибель українських полонених під час аварії літака Іл-76 у Бєлгородській області та закликав "не вестись на провокації". Про це він написав у Telegram.

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За його словами, він займається з'ясуванням усіх деталей падіння літака та аналізує отриману інформацію.

Лубінець закликав представників медіа та громадян не робити передчасних висновків та довіряти лише офіційним джерелам, а також не поширювати неправдиву інформацію.

"Ворог підступний. І всі ми знаємо, які жахливі методи РФ може використати, щоб дестабілізувати українське суспільство. Не ведіться на провокації", – заявив омбудсмен.

Також чиновник пообіцяв пізніше надати детальнішу інформацію.

Координаційний штаб із поводження з військовополоненими заявив, що разом з іншими профільними структурами збирає та аналізує інформацію про вкид російської військової пропаганди. Раніше в Міноборони РФ заявили, що на борту збитого Іл-76 були нібито українські військовополонені.

Відео моменту падіння літака можна переглянути за посиланням.

Також з'явились знімки уламків.

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