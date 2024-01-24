З'явилися фото з місця падіння Іл-76 під Бєлгородом. УП пише, що він перевозив ракети С-300
Російські пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю, опублікували знімки з місця падіння транспортного літака Іл-76 у Бєлгородській області РФ.
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На фото можна побачити, що від літака після падіння практично не залишилося нічого.
Частини фюзеляжу розкидало полем, на відео з катастрофою можна було побачити потужну детонацію.
Українська правда з посиланням на співрозмовників у Генеральному штабі Збройних Сил України написала, що літак перевозив ракети типу С-300, якими окупанти постійно обстрілюють Харків.
LIGA.net звернулася за коментарем до української військової розвідки.
Відео моменту падіння літака можна переглянути за посиланням.
- 1 січня в ГУР повідомили, що в російському Бєлгороді було ліквідовано офіцера слідчого комітету Росії в результаті ударів по російських військових об'єктах 30 грудня 2023 року.
- 5 січня в ГУР повідомили, що провели рейд у Грайворонському районі Бєлгородської області, коли вище військове керівництво армії загарбників запланувало перевірку через нібито скарги особового складу на погані умови служби.
- Пізніше начальник розвідки Буданов повідомив, що в результаті рейду важке поранення отримала "досить знакова" особа серед російських окупантів.
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