Появились фото с места падения Ил-76 под Белгородом. УП пишет, что он перевозил С-300
Российские пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю, опубликовали снимки с места падения транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области РФ.
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На фото можно заметить, что от самолета после падения фактически не осталось ничего.
Части фюзеляжа разбросало по полю, на видео с крушением можно было увидеть мощную детонацию.
Украинская правда со ссылкой на собеседников в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины написала, что самолет перевозил ракеты типа С-300, которыми оккупанты постоянно обстреливают Харьков.
LIGA.net обратилась за комментарием в украинскую военную разведку.
Видео момента падения самолета можно посмотреть на ссылке.
- 1 января в ГУР сообщили, что в российском Белгороде был ликвидирован офицер следственного комитета России в результате ударов по российским военным объектам 30 декабря 2023 года.
- 5 января в ГУР сообщили, что провели рейд в Грайворонском районе Белгородской области, когда высшее военное руководство армии захватчиков запланировало проверку из-за якобы жалоб личного состава на плохие условия службы.
- Позднее начальник разведки Буданов сообщил, что в результате рейда тяжелое ранение получил "достаточно знаковый" человек среди российских оккупантов.
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