Бойцы ГУР атаковали позиции ПВО россиян под Белгородом. Поразили два "Панциря" – видео
Бойцы Главного управления разведки ударили по позициям российской противовоздушной обороны в Белгородской области. Видео успешной спецоперации опубликовали в Telegram.
Разведчики отметили, что поражение российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1" произошло в рамках сложной миссии, реализуемой при содействии платформы United24.
На распространенном видео видно, как оператор украинского дрона проводит разведку пограничной территории и обнаруживает российские ЗРПК.
Уже через секунду по вражеским ПВО прилетает снаряд. Стоимость одного такого "Панциря" составляет ориентировочно $10-15 млн.
Днем 5 января в ГУР сообщили, что провели рейд в Грайворонском районе Белгородской области, когда высшее военное руководство армии захватчиков запланировало проверку из-за якобы жалоб личного состава на плохие условия службы.
Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что во время этой спецоперации было тяжело ранено "достаточно знаковое" лицо среди российских оккупантов.
- Силы обороны поразили командный пункт соединения русских оккупационных войск вблизи Севастополя. В ВСУ сообщили, что в тот же день в Крыму были поражены склады боеприпасов агрессора.
- Сегодня командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что украинские военные также уничтожили командный пункт военного аэродрома "Саки" в Новофедоровке.
- Также бойцы ГУР поразили российские позиции РЛС на аэродроме в Саках и боеприпасы вблизи населенного пункта Гришино в Крыму.
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