Бойцы Главного управления разведки ударили по позициям российской противовоздушной обороны в Белгородской области. Видео успешной спецоперации опубликовали в Telegram.

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Разведчики отметили, что поражение российских зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь С-1" произошло в рамках сложной миссии, реализуемой при содействии платформы United24.

На распространенном видео видно, как оператор украинского дрона проводит разведку пограничной территории и обнаруживает российские ЗРПК.

Уже через секунду по вражеским ПВО прилетает снаряд. Стоимость одного такого "Панциря" составляет ориентировочно $10-15 млн.

Днем 5 января в ГУР сообщили, что провели рейд в Грайворонском районе Белгородской области, когда высшее военное руководство армии захватчиков запланировало проверку из-за якобы жалоб личного состава на плохие условия службы.

Начальник украинской разведки Кирилл Буданов заявил, что во время этой спецоперации было тяжело ранено "достаточно знаковое" лицо среди российских оккупантов.

Силы обороны поразили командный пункт соединения русских оккупационных войск вблизи Севастополя. В ВСУ сообщили, что в тот же день в Крыму были поражены склады боеприпасов агрессора.

Сегодня командующий Воздушными силами Николай Олещук заявил, что украинские военные также уничтожили командный пункт военного аэродрома "Саки" в Новофедоровке.

Также бойцы ГУР поразили российские позиции РЛС на аэродроме в Саках и боеприпасы вблизи населенного пункта Гришино в Крыму.

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