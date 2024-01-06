Вибухи в Криму: льотчики ЗСУ знищили командний пункт на аеродромі Саки – командувач

Російський літак на аеродромі Саки (Фото: ресурс окупантів)

Українські захисники знищили командний пункт військового аеродрому "Саки" у Новофедорівці у тимчасово окупованому Криму, повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

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Командувач поіронізував над типовими заявами росіян, нібито їхня протиповітряна оборона збила всі цілі.

"Все цели сбиты!" На жаль, наші Повітряні сили залишились ще без одного пункту управління в Криму! У черговий раз дякую нашим льотчикам за чудову роботу", – написав Олещук.

З 2004-го і до березня 2014 року на цій авіабазі розташовувалася 10-та морська авіаційна бригада Військово-морських сил України.

За даними Радіо Свобода, після окупації там став базуватися 43-й винищувальний авіаційний полк Військово-повітряних сил Росії, на озброєнні у з'єднання стоять бомбардувальники Су-24 та винищувачі Су-30.

Зокрема, літаки з аеродрому застосовувалися для атак по південних областях України, зазначають журналісти.

Також на авіабазі розташований навчально-тренувальний комплекс "Нитка" для підготовки льотного складу палубної авіації.

Командувач ПС додав світлину, на якій, ймовірно, і зображено командний пункт окупантів на авіабазі:

Аеродром Саки на карті Deepstate

9 серпня 2022 року у тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи в районі російської авіабази "Саки" в Новофедорівці. У Росії заявили, що вибухнув авіаційний боєприпас і вогневого ураження нібито не було. Повітряні сили повідомили про знищення дев'яти літаків окупантів.

Уночі 21 вересня 2023 року Служба безпеки України та Військово-морські сили завдали масштабного вогневого удару по військовому аеродрому "Саки", повідомили джерела LIGA.net в СБУ.

в СБУ. 4 січня 2024 року Сили оборони вразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя. У ЗСУ повідомили, що того самого дня у Криму було уражено склади боєприпасів агресора.

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