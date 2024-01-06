Взрывы в Крыму: летчики ВСУ уничтожили командный пункт на аэродроме Саки – командующий
Украинские защитники уничтожили командный пункт аэродрома Саки в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму, сообщил командующий Повторяющимися силами Николай Олещук.
Командующий поиронизировал над типичными заявлениями россиян, якобы их противовоздушная оборона сбила все цели.
"К сожалению, наши Воздушные силы остались еще без одного пункта управления в Крыму! В очередной раз спасибо нашим летчикам за отличную работу", - написал Олещук.
С 2004 и до марта 2014 года на этой авиабазе размещалась 10-я морская авиационная бригада Военно-морских сил Украины.
По данным Радио Свобода, после оккупации там стал базироваться 43-й истребительный авиационный полк Военно-воздушных сил России, на вооружении в соединении стоят бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.
В частности, самолеты с аэродрома применялись для атак по южным областям Украины, отмечают журналисты.
Также на авиабазе расположен учебно-тренировочный комплекс «Нитка» для подготовки летного состава палубной авиации.
Командующий ВС добавил фотографию, на которой, вероятно, и изображен командный пункт оккупантов на авиабазе:
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