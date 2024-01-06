Взрывы в Крыму: летчики ВСУ уничтожили командный пункт на аэродроме Саки – командующий

Оккупанты заявляли, якобы их ПВО сбила все цели

Российский самолет на аэродроме Саки (Фото: ресурс окупантов)

Украинские защитники уничтожили командный пункт аэродрома Саки в Новофедоровке во временно оккупированном Крыму, сообщил командующий Повторяющимися силами Николай Олещук.

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Командующий поиронизировал над типичными заявлениями россиян, якобы их противовоздушная оборона сбила все цели.

"К сожалению, наши Воздушные силы остались еще без одного пункта управления в Крыму! В очередной раз спасибо нашим летчикам за отличную работу", - написал Олещук.

С 2004 и до марта 2014 года на этой авиабазе размещалась 10-я морская авиационная бригада Военно-морских сил Украины.

По данным Радио Свобода, после оккупации там стал базироваться 43-й истребительный авиационный полк Военно-воздушных сил России, на вооружении в соединении стоят бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.

В частности, самолеты с аэродрома применялись для атак по южным областям Украины, отмечают журналисты.

Также на авиабазе расположен учебно-тренировочный комплекс «Нитка» для подготовки летного состава палубной авиации.

Командующий ВС добавил фотографию, на которой, вероятно, и изображен командный пункт оккупантов на авиабазе:

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