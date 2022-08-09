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Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы в Новофедоровке. Об этом LIGA.net сообщили очевидцы, находящиеся на полуострове.

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По сообщениям очевидцев, на российской авиабазе прогремели мощные взрывы. В районе Новофедоровки поднимается облако черного дыма. Также слышны звуки детонации боеприпасов.

На место происшествия направляются экстренные службы оккупантов.

Отметим, что расстояние от Новофедоровки до линии соприкосновения составляет около 200 км.

Генерал Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале большой войны с Россией заявил, что на аэродроме в Новофедоровке базируется 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого преимущественно самолеты Су-30 СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.

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Дмитрий Гриниченко

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