UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Крыму прогремели взрывы на аэродроме, там базируется истребительный полк — фото, видео видео

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2022, 16:19
Взрывы в Новофедоровке (Фото: LIGA.net)
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Повторный удар по Антоновскому мосту в Херсоне. Оккупанты показали последствия — видео
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
Удар по Антоновскому мосту в Херсоне: российские оккупанты показали видео повреждений
дополнено обновлено

Во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы в районе российской авиабазы в Новофедоровке. Об этом LIGA.net сообщили очевидцы, находящиеся на полуострове.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По сообщениям очевидцев, на российской авиабазе прогремели мощные взрывы. В районе Новофедоровки поднимается облако черного дыма. Также слышны звуки детонации боеприпасов.

Последствия взрывов в Новофедоровке (Фото: LIGA.net)

На место происшествия направляются экстренные службы оккупантов.

Отметим, что расстояние от Новофедоровки до линии соприкосновения составляет около 200 км.

Расположение аэродрома в Новофедоровке (Карта: deepstatemap.live)

Генерал Дмитрий Марченко, который командовал обороной Николаева в начале большой войны с Россией заявил, что на аэродроме в Новофедоровке базируется 43-й истребительный авиационный полк ВКС России, в составе которого преимущественно самолеты Су-30 СМ, Су-33 и бомбардировщики Су-24М.

Читайте также: Украина должна вернуть все свои территории, включая Крым, чтобы Путин принял это — Волкер 

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Крым оккупированные территории
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
QA-спеціаліст
Киев LIGAZAKON
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 