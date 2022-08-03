Кулеба: Даже если РФ будет снова стоять под Киевом, мы будем планировать деоккупацию Крыма

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет планировать деоккупацию Крыма при любых сценариях развития войны с Россией. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

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По его словам, на саммите Крымской платформы 23 августа будет обсуждаться все, что способствует освобождению Крыма от россиян дипломатическими усилиями.

"Казалось бы, идет война, и его можно было бы отложить? Но мы хотим послать очень четкий сигнал: даже если теоретически этого не будет, но если теоретически враг снова будет стоять под Киевом, мы все равно будем планировать деоккупацию Крыма", — сказал Кулеба.

Он отметил, что всегда нужно думать стратегически, ведь "придет момент, когда мы деоккупируем свои территории".

"Не будет такого момента в истории, когда нам будет "не до Крыма", "не до Лисичанска" или какого-то другого города, который временно оккупирован. Да, речь идет о дипломатии, но мы об этом говорим", — заявил дипломат.

Министр подчеркнул, что в некоторых столицах есть неформальный нарратив о том, что "Крым — это, безусловно Украина, но вы с ним поосторожнее, так как это оголенный нерв России". Он сказал, что Украина будет говорить о Крыме когда захочет, и будет делать в отношении полуострова, что захочет.

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Дмитрий Гриниченко

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