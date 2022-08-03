Кулеба: Даже если РФ будет снова стоять под Киевом, мы будем планировать деоккупацию Крыма
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет планировать деоккупацию Крыма при любых сценариях развития войны с Россией. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, на саммите Крымской платформы 23 августа будет обсуждаться все, что способствует освобождению Крыма от россиян дипломатическими усилиями.
"Казалось бы, идет война, и его можно было бы отложить? Но мы хотим послать очень четкий сигнал: даже если теоретически этого не будет, но если теоретически враг снова будет стоять под Киевом, мы все равно будем планировать деоккупацию Крыма", — сказал Кулеба.
Он отметил, что всегда нужно думать стратегически, ведь "придет момент, когда мы деоккупируем свои территории".
"Не будет такого момента в истории, когда нам будет "не до Крыма", "не до Лисичанска" или какого-то другого города, который временно оккупирован. Да, речь идет о дипломатии, но мы об этом говорим", — заявил дипломат.
Министр подчеркнул, что в некоторых столицах есть неформальный нарратив о том, что "Крым — это, безусловно Украина, но вы с ним поосторожнее, так как это оголенный нерв России". Он сказал, что Украина будет говорить о Крыме когда захочет, и будет делать в отношении полуострова, что захочет.
- Предыдущий президент США Дональд Трамп заявил, что Украина, чтобы избежать полномасштабного вторжения России или – сейчас – прекратить его, "могла бы отказаться от Крыма" или сойти с курса на вступление в НАТО.
- Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал высказывание Трампа, назвав его "абсурдным российским пропагандистским штампом".
- Главное управление разведки Минобороны сообщает об изменении настроений во временно оккупированном Крыму – люди начинают понимать, что угроза военных действий на территории полуострова становится реальностью.
Читайте также: У Резникова пригрозили флоту России: РФ должна покинуть Крым, если хочет существовать
Комментарии