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Кулеба: Даже если РФ будет снова стоять под Киевом, мы будем планировать деоккупацию Крыма

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2022, 15:24
Кулеба: Даже если РФ будет снова стоять под Киевом, мы будем планировать деоккупацию Крыма - Фото
Дмитрий Кулеба (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет планировать деоккупацию Крыма при любых сценариях развития войны с Россией. Об этом он сообщил в интервью Укринформу.

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По его словам, на саммите Крымской платформы 23 августа будет обсуждаться все, что способствует освобождению Крыма от россиян дипломатическими усилиями. 

"Казалось бы, идет война, и его можно было бы отложить? Но мы хотим послать очень четкий сигнал: даже если теоретически этого не будет, но если теоретически враг снова будет стоять под Киевом, мы все равно будем планировать деоккупацию Крыма", — сказал Кулеба.

Он отметил, что всегда нужно думать стратегически, ведь "придет момент, когда мы деоккупируем свои территории". 

"Не будет такого момента в истории, когда нам будет "не до Крыма", "не до Лисичанска" или какого-то другого города, который временно оккупирован. Да, речь идет о дипломатии, но мы об этом говорим", — заявил дипломат. 

Министр подчеркнул, что в некоторых столицах есть неформальный нарратив о том, что "Крым — это, безусловно Украина, но вы с ним поосторожнее, так как это оголенный нерв России". Он сказал, что Украина будет говорить о Крыме когда захочет, и будет делать в отношении полуострова, что захочет.

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Дмитрий Гриниченко
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