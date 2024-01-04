У тимчасово окупованому Криму ввечері 4 січня лунали вибухи. Як і завжди, росіяни відзвітували про нібито успішну роботу своєї протиповітряної оборони. Командувач Повітряних сил Микола Олещук заявив, що бойова робота українських пілотів та всіх, хто планував операцію, була бездоганною.

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"2 січня Міністерство брехні РФ відзвітувало про ураження російськими ракетами "бункера із заступником головнокомандувача Валерія Залужного та ще дев’ятьма генералами ЗСУ". Привіт окупантам у Криму! Чекаю від ворожої пропаганди такого ж епічного звіту із Севастополя та Євпаторії 4 січня і вкотре дякую пілотам Повітряних Сил та всім, хто планував операцію, за бездоганну бойову роботу!" – написав він.

На відео, яке додав командувач, місцевий мешканець показує стовп диму з землі та каже, що поряд пролетіла ракета, а російське ППО не відпрацювало по ній.

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Оператор каже, що одну ціль збили зверху (видно хмару диму в небі). Проте, зауважує чоловік, "щось все-таки влучило".

Також Олещук додав скриншот з місцевого проукраїнського Telegram-каналу "Крымский ветер": на ньому з посиланням на джерело стверджують, що приліт був по військовій частині ППО поряд з селом Уютне під Євпаторією.

"Зараз туди вереницею їдуть машини швидкої допомоги", – пише ресурс.

Скриншот: Telegram

ОНОВЛЕНО о 17:58. Управління стратегічних комунікацій Апарату головнокомандувача ЗСУ повідомило, що близько 15:00 українські захисники вразили командний пункт з'єднання російських окупаційних військ поблизу Севастополя.

У ніч проти 26 грудня Сили оборони завдали удару по порту тимчасово окупованої Феодосії, командувач Повітряних сил заявив про знищення великого десантного корабля "Новочеркаськ". Удару завдавала тактична авіація крилатими ракетами повітряного базування.

Представник Головного управління розвідки заявив, що після спецоперацій українських Сил оборони та розвідки для російських загарбників у тимчасово окупованому Криму не залишилось безпечних місць.

На знищеному російському великому десантному кораблі "Новочеркаськ" було ліквідовано 74 загарбники, свідчать документи, отримані активістами "Кібер Спротиву".

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