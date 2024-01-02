Залужний: РФ вдарила по Україні 10 "Кинджалами" та 73 крилатими ракетами. ППО збила 72 цілі
Російські окупанти запустили по Україні 10 аеробалістичних ракет "Кинджал", 70 крилатих ракет типів Х-101/Х-555/Х-55, а також три ракети "Калібр". Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний.
За його словами, цілями росіян були цивільна та критична інфраструктура, а також промислові та військові об'єкти. Основний напрямок удару – Київ.
Вранці 16 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС вийшли на пускові рубежі та близько 06:00 запустили по Україні не менше 70 крилатих ракет типу Х-101/Х-555/Х-55.
З 07:30 було зафіксовано пуски десяти аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" з винищувачів МіГ-31К.
Також РФ запустила три крилаті ракети "Калібр" та 12 балістичних ракет типів "Іскандер-М"/С-300/С-400.
Винищувачі Су-35 випустили чотири протилокаційні ракети Х-31П.
Сили протиповітряної оборони збили всі "Кинджали", 59 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55 та три "Калібри".
- Зранку 2 січня російські окупанти масовано вдарили ракетами по Харкову.
- Також вибухи лунали в Києві, ворог атакував столицю ракетами типу "Кинджал", у місті почалися перебої зі світлом та водою.
- Унаслідок масованої ракетної атаки в Києві в Солом'янському районі померла жінка похилого віку.
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