Залужный: РФ ударила по Украине 10 "Кинжалами" и 73 крылатыми ракетами. ПВО сбила 72 цели
Российские оккупанты запустили по Украине 10 аэробаллистических ракет "Кинжал", 70 крылатых ракет типов Х-101/Х-555/Х-55, а также три ракеты "Калибр". Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.
По его словам, целями россиян были гражданская и критическая инфраструктура, а также промышленные и военные объекты. Основное направление удара — Киев.
Утром 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС вышли на пусковые рубежи и около 06:00 запустили по Украине не меньше 70 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55.
С 07:30 были зафиксированы пуски десяти аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К.
Также РФ запустила три крылатые ракеты "Калибр" и 12 баллистических ракет типов "Искандер-М"/С-300/С-400.
Истребители Су-35 выпустили четыре противолокационные ракеты Х-31П.
Силы противовоздушной обороны сбили все "Кинжалы", 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три "Калибра".
- Утром 2 января российские оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову.
- Также взрывы раздавались в Киеве, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал", в городе начались перебои со светом и водой.
- В результате массированной ракетной атаки в Киеве в Соломенском районе умерла пожилая женщина.
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