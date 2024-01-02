Залужный: РФ ударила по Украине 10 "Кинжалами" и 73 крылатыми ракетами. ПВО сбила 72 цели

Силы противовоздушной обороны сбили все 10 аэробаллистический ракет типа "Кинжал", а также 62 крылатые ракеты

Валерий Залужный (Фото: ОП)

Российские оккупанты запустили по Украине 10 аэробаллистических ракет "Кинжал", 70 крылатых ракет типов Х-101/Х-555/Х-55, а также три ракеты "Калибр". Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный.

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По его словам, целями россиян были гражданская и критическая инфраструктура, а также промышленные и военные объекты. Основное направление удара — Киев.

Утром 16 стратегических бомбардировщиков Ту-95МС вышли на пусковые рубежи и около 06:00 запустили по Украине не меньше 70 крылатых ракет типа Х-101/Х-555/Х-55.

С 07:30 были зафиксированы пуски десяти аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал" с истребителей МиГ-31К.

Также РФ запустила три крылатые ракеты "Калибр" и 12 баллистических ракет типов "Искандер-М"/С-300/С-400.

Истребители Су-35 выпустили четыре противолокационные ракеты Х-31П.

Силы противовоздушной обороны сбили все "Кинжалы", 59 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55 и три "Калибра".

Инфографика от Воздушных сил

Утром 2 января российские оккупанты массированно ударили ракетами по Харькову.

Также взрывы раздавались в Киеве, враг атаковал столицу ракетами типа "Кинжал", в городе начались перебои со светом и водой.

В результате массированной ракетной атаки в Киеве в Соломенском районе умерла пожилая женщина.

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