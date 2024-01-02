Київ. Росія масовано атакувала "Кинжалами", є руйнування, проблеми зі світлом та водою

Київ. Росія масовано атакувала "Кинжалами", є руйнування, проблеми зі світлом та водоюдоповнено
Російські окупанти масовано атакують Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал" зранку 2 січня, у місті лунають вибухи. Про це повідомляє кореспондент LIGA.net у місті.
Судячи з повідомлень командування Повітряних сил, росіяни запускали "Кинджали" по столиці щонайменше п'ять разів, у повітрі було дев'ять бортів винищувачів МіГ-31К.
Військова адміністрація Києва заявила про падіння уламків у декількох районах. У Голосіївському уламки впали на відкритій території, у Печерському — на дах дев'ятиповерхового будинку та ще на багатоповерхівку, в Оболонському — на нежитлову забудову.
Також було пошкоджено газову трубу в Подільському районі.
Міський голова Віталій Кличко заявив, що частина об'єктів та житлових будинків залишилися без світла, у деяких районах відсутній тиск у водопровідній мережі.
В одному із будинків Солом'янського району троє постраждалих, їх усіх госпіталізували, написав Кличко.
ОНОВЛЕНО о 08:56. Кличко уточнив, що на Солом'янці вже 12 постраждалих.
- Хроніку атаки по Україні вранці 2 січня можна прочитати за посиланням.
- У новорічну ніч росіяни атакували Україну "шахедами" та били ракетами, українські захисники знищили 87 із 90 безпілотників – рекордну кількість БпЛА.
- Внаслідок чергової атаки РФ було знищено музей Романа Шухевича та пошкоджено будівлю університету, де навчався Степан Бандера.
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