Київ. Росія масовано атакувала "Кинжалами", є руйнування, проблеми зі світлом та водою

Після ударів по Києву в різних районах міста зникло світло, є проблеми із тиском водопроводів

Київ (Фото: EPA)

Російські окупанти масовано атакують Київ аеробалістичними ракетами "Кинджал" зранку 2 січня, у місті лунають вибухи. Про це повідомляє кореспондент LIGA.net у місті.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

Судячи з повідомлень командування Повітряних сил, росіяни запускали "Кинджали" по столиці щонайменше п'ять разів, у повітрі було дев'ять бортів винищувачів МіГ-31К.

Військова адміністрація Києва заявила про падіння уламків у декількох районах. У Голосіївському уламки впали на відкритій території, у Печерському — на дах дев'ятиповерхового будинку та ще на багатоповерхівку, в Оболонському — на нежитлову забудову.

Також було пошкоджено газову трубу в Подільському районі.

Міський голова Віталій Кличко заявив, що частина об'єктів та житлових будинків залишилися без світла, у деяких районах відсутній тиск у водопровідній мережі.

В одному із будинків Солом'янського району троє постраждалих, їх усіх госпіталізували, написав Кличко.

ОНОВЛЕНО о 08:56. Кличко уточнив, що на Солом'янці вже 12 постраждалих.

Хроніку атаки по Україні вранці 2 січня можна прочитати за посиланням.

У новорічну ніч росіяни атакували Україну "шахедами" та били ракетами, українські захисники знищили 87 із 90 безпілотників – рекордну кількість БпЛА.

Внаслідок чергової атаки РФ було знищено музей Романа Шухевича та пошкоджено будівлю університету, де навчався Степан Бандера.

Дивіться також: Повітряні сили показали бойову роботу по російських дронах у новорічну ніч – відео