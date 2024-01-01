Рекорд. У Новий рік ЗСУ знищили 87 з 90 "шахедів", також окупанти били ракетами – ПС
Мобільна вогнева група (Ілюстративне фото: Олексій Кулеба)

У новорічну ніч росіяни атакували Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе типу Shahed та били ракетами, українські захисники знищили 87 з 90 безпілотників – рекордну кількість БпЛА. Про це повідомили Повітряні сили.

"У новорічну ніч 2024 року ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed". Атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава – Крим, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ", – пише відомство.

Загалом було зафіксовано пуски 90 "шахедів", також росіяни вдарили чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з тимчасово окупованих територій Херсонської й Запорізької областей, повідомляють ПС.

По маршрутах слідування безпілотників у більшості областей України оголошували повітряну тривогу.

"Фактично у всіх регіонах працювала протиповітряна оборона. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил", – зазначають військові.

Загалом у Новорічну ніч українським захисникам неба вдалося знищили рекордну кількість "шахедів" – 87 з 90, підсумовують у ПС.

Інфографіка: Повітряні сили
Інфографіка: Повітряні сили

  • Ввечері та вночі проти 1 січня окупанти атакували Одесу "шахедами", унаслідок атаки загинула одна людина, є постраждалі. Були прямі та осколкові влучання безпілотників по житлових будинках в Одесі, займалися пожежі.

  • За добу Сили оборони ліквідували 780 російських окупантів, знищили 18 артилерійських систем, 17 бронемашин та шість танків загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

  • Російські загарбники атакували по всьому фронту від Харківщини до Херсонщини, Сили оборони відбивали штурми.

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