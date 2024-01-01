Рекорд. У Новий рік ЗСУ знищили 87 з 90 "шахедів", також окупанти били ракетами – ПС

Росіяни запустили 90 дронів-камікадзе, а також ракети С-300, Х-31П та Х-59

Мобільна вогнева група (Ілюстративне фото: Олексій Кулеба)

У новорічну ніч росіяни атакували Україну рекордною кількістю дронів-камікадзе типу Shahed та били ракетами, українські захисники знищили 87 з 90 безпілотників – рекордну кількість БпЛА. Про це повідомили Повітряні сили.

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"У новорічну ніч 2024 року ворог застосував рекордну кількість ударних БпЛА типу "Shahed". Атака здійснювалась хвилями із чотирьох напрямків: мис Чауда, Балаклава – Крим, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ", – пише відомство.

Загалом було зафіксовано пуски 90 "шахедів", також росіяни вдарили чотирма зенітними керованими ракетами С-300 по Харківщині, трьома протирадіолокаційними ракетами Х-31П та однією Х-59 з тимчасово окупованих територій Херсонської й Запорізької областей, повідомляють ПС.

По маршрутах слідування безпілотників у більшості областей України оголошували повітряну тривогу.

"Фактично у всіх регіонах працювала протиповітряна оборона. Повітряний напад відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони, винищувальна авіація та зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил", – зазначають військові.

Загалом у Новорічну ніч українським захисникам неба вдалося знищили рекордну кількість "шахедів" – 87 з 90, підсумовують у ПС.

Інфографіка: Повітряні сили

Ввечері та вночі проти 1 січня окупанти атакували Одесу "шахедами", унаслідок атаки загинула одна людина, є постраждалі. Були прямі та осколкові влучання безпілотників по житлових будинках в Одесі, займалися пожежі.

За добу Сили оборони ліквідували 780 російських окупантів, знищили 18 артилерійських систем, 17 бронемашин та шість танків загарбників. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Російські загарбники атакували по всьому фронту від Харківщини до Херсонщини, Сили оборони відбивали штурми.

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