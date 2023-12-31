Як Україна тримає небо: командувач ПС показав статистику щодо збитої зброї

Ефективність збиття Повітряними силами крилатих ракет та ударних БПЛА росіян становить близько 85%

Микола Олещук (Фото: t.me/MykolaOleshchuk)

Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук опублікував перед новим роком дані щодо повітряних цілей окупантів, які були знищені з моменту початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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"Хоч сьогодні традиційно підбивають підсумки поточного року, я озвучу деякі вражаючі цифри саме з початку повномасштабного вторгнення окупанта", – написав Олещук.

За його даними, з 24 лютого 2022 року Силами оборони знищено 1709 російських ракет різних типів. Зокрема:

- ракети Х-101/555/55: випущено – 1360, знищено – 1045;

– ракети "Калібр": випущено – 834, знищено – 397;

– ракети "Іскандер-К": випущено – 154, знищено – 62.

Дані щодо збитих російських БПЛА Shahed-136/131: випущено – 3940, знищено – 3095.

Командувач зазначає, що ефективність збиття крилатих ракет та ударних БПЛА становить близько 85%.

За час після початку повномасштабного вторгнення авіація Повітряних сил здійснила понад 16 000 вильотів: 7600 – на вогневе ураження та 8600 – на винищувальне авіаційне прикриття.

"У 2024-му ми отримаємо західні літаки, більше авіабомб і ракет американського, британського та французького виробництва. Це допоможе нам боротися з ворогом, визволяти нашу землю, очищати наше небо і море від російського мотлоху", – написав Олещук.

За даними Генштабу ЗСУ, Росія після лютого 2022 року втратила в Україні 329 літаків та 324 гелікоптери.

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