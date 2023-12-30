Армія Росії втратила понад 70 одиниць техніки та 750 солдатів за добу — статистика
Російська армія втратила 750 осіб та 71 одиницю техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.
Вранці військові заявляли про 56 бойових зіткнень на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового та Кринків.
Загальні втрати ворога під час великої війни склали:
- особового складу – 358270 (+750),
- танків – 5969 (+16),
- бойових броньованих машин – 11053 (+20),
- артилерійських систем – 8434 (+17),
- РСЗВ – 939 (+1),
- засобів ППО – 621 (+1),
- літаків – 329,
- вертольотів – 324,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6554 (+15),
- крилатих ракет – 1708 (+88),
- кораблів/катерів – 23,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 11244 (+29),
- спеціальної техніки – 1260 (+6).
- 29 грудня президент Зеленський відвідав позиції українських захисників зі 110 ОМБр в Авдіївці.
- Минулого разу президент відвідував Авдіївку 18 квітня під час робочої поїздки до Донецької області.
- 19 жовтня стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був в Авдіївці та на Куп'янському напрямку в Харківській області.
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