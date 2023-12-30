Армія Росії втратила понад 70 одиниць техніки та 750 солдатів за добу — статистика

Бійці ЗСУ (Фото: Генштаб ЗСУ)

Російська армія втратила 750 осіб та 71 одиницю техніки за минулу добу. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу Збройних Сил України.

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Вранці військові заявляли про 56 бойових зіткнень на фронті, росіяни наступають у районах Куп'янська, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Вербового та Кринків.

Загальні втрати ворога під час великої війни склали:

- особового складу – 358270 (+750),

- танків – 5969 (+16),

- бойових броньованих машин – 11053 (+20),

- артилерійських систем – 8434 (+17),

- РСЗВ – 939 (+1),

- засобів ППО – 621 (+1),

- літаків – 329,

- вертольотів – 324,

- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 6554 (+15),

- крилатих ракет – 1708 (+88),

- кораблів/катерів – 23,

- підводних човнів – 1,

- автомобільної техніки та автоцистерн – 11244 (+29),

- спеціальної техніки – 1260 (+6).

29 грудня президент Зеленський відвідав позиції українських захисників зі 110 ОМБр в Авдіївці.

Минулого разу президент відвідував Авдіївку 18 квітня під час робочої поїздки до Донецької області.

19 жовтня стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був в Авдіївці та на Куп'янському напрямку в Харківській області.

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