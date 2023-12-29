Зеленський в Авдіївці: Одна з найскладніших ділянок фронту – відео
Президент Володимир Зеленський відвідав позиції українських захисників зі 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка в Авдіївці.
Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини
"Одна з найскладніших ділянок фронту", - зазначив президент.
Голова держави особисто подякував захисникам та обговорив з командиром оборонну ситуацію й основні потреби.
Зеленський відзначив найкращих захисників державними нагородами та вручив «Золоту Зірку» Героя України молодшому сержанту Ігорю Тимощуку.
- Минулого разу президент відвідував Авдіївку 18 квітня 2023 року під час робочої поїздки на Донеччину.
- 19 жовтня стало відомо, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний був в Авдіївці та на Куп'янському напрямку на Харківщині.
Дивіться також: Під Авдіївкою снайпер ССО ліквідував росіян, які рухалися на українські позиції – відео