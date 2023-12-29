Зеленский в Авдеевке: Один из самых сложных участков фронта – видео
Президент Владимир Зеленский посетил позиции украинских защитников из 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручко в Авдеевке.
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"Один из самых сложных участков фронта", - отметил президент.
Глава государства лично поблагодарил защитников и обсудил с командиром оборонную ситуацию и основные потребности.
Зеленский отметил лучших защитников государственными наградами и вручил «Золотую Звезду» Героя Украины младшему сержанту Игорю Тимощуку.
- В прошлый раз президент посещал Авдеевку 18 апреля 2023 года во время рабочей поездки в Донецкую область.
- 19 октября стало известно, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный был в Авдеевке и Купянском направлении на Харьковщине.
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