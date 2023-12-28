На Авдеевском направлении снайпер Сил специальных операций уничтожил группу российских оккупантов, двигавшихся в сторону украинских позиций. Видео публикует само ведомство.

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"Во время ночного наблюдения на Авдеевском направлении снайпер 3-го отдельного полка ССО обнаружил вражескую группу, которая двигалась в направлении позиций украинских подразделений", – пишет ССО.

По группе был открыт огонь, благодаря чему были ликвидированы два российских захватчика, пишет ведомство.

Операторы ССО отмечают, что на Авдеевском направлении захватчики не оставляют попыток окружить город, поэтому снайперы ведомства ведут постоянное наблюдение в своем районе ответственности и усиливают другие подразделения украинских защитников.

В апреле ССО показали видео работы украинских снайперов в Бахмуте. В ведомстве подчеркнули, что снайперы прежде всего бьют по российским штурмовикам.

В ноябре командование ССО показало эффективную фронтовую работу снайпера: "Пять минут – пять попаданий".

СБУ сообщила об уничтожении снайперским выстрелом россиянина с дистанции 3,8 км. Украинская спецслужба в комментарии LIGA.net заявила, что это "мировой рекорд".

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