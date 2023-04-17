Силы спецопераций показали видео работы украинских снайперов в Бахмуте. В ССО отметили, что снайперы в первую очередь бьют по российским штурмовикам.

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В сообщении сказано, что снайперские группы ССО уничтожают врага преимущественно ночью. Под огнем воинов ССО прежде всего находятся вражеские штурмовики.

"В то же время, снайперы ССО Украины точным огнем делают невозможными попытки противника закрепиться на занятых участках и обустроить позиции", – отмечают бойцы.

15 апреля спикер ВСУ Череватый сообщил, что в Бахмуте продолжаются беспрецедентные кровавые бои в городской застройке, российские оккупанты не бросают попыток захватить его, но украинские войска делают все, чтобы нанести россиянам максимальный ущерб.

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Оксана Житнюк

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