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Бахмут. В городской застройке идут беспрецедентные кровавые бои – спикер ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
15.04.2023, 14:24
Бахмут. В городской застройке идут беспрецедентные кровавые бои – спикер ВСУ - Фото
Бахмут (Фото: 93-я ОМБр Холодный Яр)

В Бахмуте идут беспрецедентные кровавые бои в городской застройке, российские оккупанты продолжают попытки захватить его. Украинские войска делают все, чтобы нанести россиянам максимальный ущерб. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

"Враг продолжает сосредотачивать усилия в первую очередь на Бахмуте, Сегодня непосредственно в городской застройке идут беспрецедентные за последние десятилетия, кровавые бои. Враг стремится во что бы то ни стало взять этот неприступный город-крепость", – рассказал спикер ВСУ.

Он сообщил, что украинские военные наносят максимальный ущерб оккупантам.

"Наши воины в кровавых жестоких боях делают все, чтобы стачивать боеспособность врага, выбивать его силу и моральный дух. И каждый день, с каждым углом этого города они успешно делают это", – сказал Череватый.

Спикер ВСУ сообщил, что за сутки россияне 158 раз наносили удары по Бахмуту из артиллерии и РСЗО. Произошло 17 боестолкновений.

Силы обороны ликвидировали 80 оккупантов, ранили 100, уничтожили четыре вражеских полевых склада. 

  • Вчера спикер Череватый заявил, что в Бахмуте идут жестокие уличные бои. РФ говорит об окружении города, но это вранье.
  • Российский спецназ потерял около 90-95% бойцов в войне против Украины, а на восполнение потерь уйдет до 10 лет, сообщила WP со ссылкой на секретные документы США, которые утекли в сеть.

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Наталія Медведєва
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бахмут Сергей Череватый война
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