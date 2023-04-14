ВСУ: В Бахмуте идут жестокие уличные бои. РФ говорит об окружении города, но это вранье

Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что россияне говорят об отрезании дорог и окружении Бахмута, но это лживая информация. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

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По его словам, ситуация в Бахмуте динамичная, бои идут внутри города, а о количестве контролируемых территорий говорить сложно.

Он отметил, что россияне пытаются вбрасывать дезинформацию о боях за город.

"Это и вывешивание флага Пригожиным, потом лживые заявления о взятии 80% города. Теперь они заявляют об окружении и контроле дорог. Правда в том, что идут жестокие уличные бои", — сказал Череватый.

Представитель ВСУ заявил, что в Бахмуте уничтожают наступательный потенциал России, чтобы максимально выиграть время для будущих действий Сил обороны.

"Когда мы увидим, что у нас готовы резервы и техника, то мы примем решение об ударе", — подчеркнул он.

За сутки в районе Бахмута было 266 обстрелов, 26 боевых столкновений, два авианалета — оккупанты потеряли 84 человека убитыми и 92 ранеными, а также самоходную пушку большой мощности "Пион", боевую машину пехоты и полевой склад боеприпасов.

Дмитро Гриниченко

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