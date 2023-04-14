ВСУ: В Бахмуте идут жестокие уличные бои. РФ говорит об окружении города, но это вранье
14.04.2023, 09:20
Бахмут (Фото: EPA)
Спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что россияне говорят об отрезании дорог и окружении Бахмута, но это лживая информация. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.
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По его словам, ситуация в Бахмуте динамичная, бои идут внутри города, а о количестве контролируемых территорий говорить сложно.
Он отметил, что россияне пытаются вбрасывать дезинформацию о боях за город.
"Это и вывешивание флага Пригожиным, потом лживые заявления о взятии 80% города. Теперь они заявляют об окружении и контроле дорог. Правда в том, что идут жестокие уличные бои", — сказал Череватый.
Представитель ВСУ заявил, что в Бахмуте уничтожают наступательный потенциал России, чтобы максимально выиграть время для будущих действий Сил обороны.
"Когда мы увидим, что у нас готовы резервы и техника, то мы примем решение об ударе", — подчеркнул он.
За сутки в районе Бахмута было 266 обстрелов, 26 боевых столкновений, два авианалета — оккупанты потеряли 84 человека убитыми и 92 ранеными, а также самоходную пушку большой мощности "Пион", боевую машину пехоты и полевой склад боеприпасов.
В районе Бахмута за две недели российские оккупанты потеряли более 4500 человек убитыми и ранеными, сообщили ранее в Генштабе. Россияне продолжают наступать в центре города, а также на Ивановское и Богдановку, чтобы окружить город с севера и юга.
- Генерал Сырский побывал в районе Бахмута и заявил, что украинские воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден привлекать к боям спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения.
- Министр обороны Резников не согласен, что Украина якобы подрывает свой контрнаступательный потенциал в Бахмуте, так как Силы обороны там активно уничтожают оккупантов, которых РФ могла бы задействовать на других направлениях.
- Бахмут. Спикер ВСУ прогнозирует, что вагнеровцев может хватить еще на два месяца.
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