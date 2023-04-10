Сырский приехал в Бахмут: Вагнер истощен, Россия уничтожает город, оборона продолжается
Командующий Сухопутных войск Александр Сырский снова приехал в район Бахмута и заявил, что оборона города продолжается, а ситуация сложная, но контролируемая.
Генерал посетил самые горячие точки Бахмутского направления, заслушал командиров подразделений и группировок насчет обороны и проблемных вопросов, которые требуют немедленного решения.
Военачальник принял оперативные решения и поставил задачи, а также встретился с воинами и наградил лучших бойцов.
"Наши воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден сейчас привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. Бои носят жесткий характер с обеих сторон", — сказал Сырский.
Он отметил, что россияне перешли к "сирийской" тактике выжженной земли — уничтожают здания и позиции ударами авиации и артиллерии.
Сырский подчеркнул, что оборона Бахмута продолжается, ситуация сложная, но контролируемая.
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