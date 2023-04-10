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Сырский приехал в Бахмут: Вагнер истощен, Россия уничтожает город, оборона продолжается

Цей матеріал також доступний українською
10.04.2023, 09:22
Сырский приехал в Бахмут: Вагнер истощен, Россия уничтожает город, оборона продолжается - Фото
Александр Сырский в районе Бахмута (Фото: Сухопутные войска ВСУ)

Командующий Сухопутных войск Александр Сырский снова приехал в район Бахмута и заявил, что оборона города продолжается, а ситуация сложная, но контролируемая.

Генерал посетил самые горячие точки Бахмутского направления, заслушал командиров подразделений и группировок насчет обороны и проблемных вопросов, которые требуют немедленного решения. 

Военачальник принял оперативные решения и поставил задачи, а также встретился с воинами и наградил лучших бойцов. 

"Наши воины своими действиями истощили вагнеровцев, поэтому враг вынужден сейчас привлекать к боям за Бахмут спецназовцев и десантно-штурмовые подразделения. Бои носят жесткий характер с обеих сторон", — сказал Сырский.

Он отметил, что россияне перешли к "сирийской" тактике выжженной земли — уничтожают здания и позиции ударами авиации и артиллерии. 

Сырский подчеркнул, что оборона Бахмута продолжается, ситуация сложная, но контролируемая. 

Бои в Бахмуте (Карта: Military Land)

Ранее спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил, что в Бахмуте у россиян не получается добиться стратегического успеха.

Читайте также: Зеленский: При угрозе окружения Бахмута Сырский примет правильное решение. Главное — люди

Дмитро Гриниченко
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