ВСУ: У россиян могут быть тактические успехи в Бахмуте, но они прогнозируемые. На контроле
Российские оккупанты могут иметь некоторые тактические успехи в районе Бахмута, но командование контролирует ситуацию. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.
"Ситуация очень динамичная, враг иногда имеет какие-то тактические продвижения, но они прогнозируемые, командование контролирует. Говорить о стратегическом превосходстве РФ нельзя, ситуация стабильно тяжелая, но контролируемая, по ним наносят удары, не дают прорваться", — сказал Череватый.
Он отметил, что нельзя говорить о снарядном голоде Сил обороны, так как воины уже привыкли к "снарядной диете".
"Это натренировало наших артиллеристов, которые используют минимум снарядов точно, мы гасим количество качеством выполнения задач", — резюмировал спикер ВСУ.
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