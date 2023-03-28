ВСУ: У россиян могут быть тактические успехи в Бахмуте, но они прогнозируемые. На контроле

Российские оккупанты могут иметь некоторые тактические успехи в районе Бахмута, но командование контролирует ситуацию. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый.

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По его словам, Бахмут остается направлением главного удара РФ на Донбассе — за сутки на данном направлении было 194 обстрела, 14 боевых столкновений, оккупанты потеряли 86 человек убитыми и 117 ранеными.

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"Ситуация очень динамичная, враг иногда имеет какие-то тактические продвижения, но они прогнозируемые, командование контролирует. Говорить о стратегическом превосходстве РФ нельзя, ситуация стабильно тяжелая, но контролируемая, по ним наносят удары, не дают прорваться", — сказал Череватый.

Он отметил, что нельзя говорить о снарядном голоде Сил обороны, так как воины уже привыкли к "снарядной диете".

"Это натренировало наших артиллеристов, которые используют минимум снарядов точно, мы гасим количество качеством выполнения задач", — резюмировал спикер ВСУ.

4 марта 2023 года главком Залужный сказал, что на Бахмутском направлении сложнее всего, но обстановку удается стабилизировать.

"Хватит сил удержать фронт": в ВСУ объяснили слова Залужного о стабилизации в Бахмуте.

Спикер ВСУ Дмитрашковский заявил под конец марта, что одним из самых горячих направлений сейчас является Авдеевское, но и там враг "якобы выдыхается".

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Дмитро Гриниченко

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