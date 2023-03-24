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Авдеевка. На направлении сейчас горячее всего, но атак стало меньше, враг выдыхается – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 20:55
Авдеевка. На направлении сейчас горячее всего, но атак стало меньше, враг выдыхается – ВСУ - Фото
Артиллерийский обстрел оккупантов (Фото: EPA)

Авдеевское направление является одним из самых горячих на фронте, но и там оккупанты "выдыхаются", уже атакуют в разы меньше. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский.

"В районе Авдеевки, не так чтобы уж совсем очень горячо, но враг продолжает атаковать и саму Авдеевку, пытается взять ее в кольцо. Также боевые действия идут в районе Марьинки, где враг тоже пытается атаковать наши позиции", – отметил спикер ВСУ.

В общей сложности, по его словам, за минувшие сутки россияне 31 раз атаковали Донецкое направление, 15 из этих атак были на Авдеевском направлении. Также ночью было семь штурмовых действий – и тоже на Авдеевском направлении.

"Можно сказать, что на данном направлении горячее всего, но потерь территорий за ночь не произошло. Будем надеяться, что на сегодняшний день мы будем иметь тот же результат, а может, немного лучше", – сказал Дмитрашковский.

Он отметил, что неделю или две назад были дни, когда россияне атаковали 95 раз в сутки на одном направлении.

"То есть можно сказать, что враг тоже выдыхается и на прошлой неделе уже включал резервы – это было подразделение 98 десантной бригады и две танковые роты, которые присоединялись к боевым действиям. Можно смело сказать, что враг основные свои силы уже исчерпал, понес достаточно большие потери личного состава и техники. Только за минувшие сутки враг потерял более трех рот личного состава убитыми и ранеными", – отметил спикер ВСУ.

  • В утренней сводке Генштаб сообщил, что на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях украинские воины отбили более 79 атак противника.
  • Сегодня Дмитрашковский также сообщил, что захватчики боятся украинского контрнаступления, а вдоль фронта размещают муляжи техники и артиллерии, чтобы создать ощущение массовости.

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Оксана Житнюк
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