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Авдеевка живет под минометами, авиацией и ракетами, РФ боится нашего наступления — ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
24.03.2023, 10:49
Авдеевка живет под минометами, авиацией и ракетами, РФ боится нашего наступления — ВСУ - Фото
Разрушенная Авдеевка (Фото: Командующий Тарнавский/Telegram)

Авдеевка находится под постоянными ударами россиян, однако Вооруженные Силы Украины сдерживают противника. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский.

По его словам, город живет под круглосуточными обстрелами минометов, авиации и ракет. За минувшие сутки в районе Авдеевки и Марьинки было 38 боевых столкновений, однако оккупанты не имели успеха. 

Он отметил, что враг наступает идентично и с одного направления. 

"Под Авдеевкой они наступают из одной лесополосы, наши артиллеристы уже пристрелялись. Атакуют группами по 10-15 человек под прикрытием танка или нескольких БМП", — сказал Дмитрашковский.

Спикер ВСУ заявил, что захватчики боятся украинского контрнаступления, а вдоль фронта размещают муляжи техники и артиллерии, чтобы создать ощущение массовости. 

Фронт в районе Авдеевки (Карта: Military Land)

Читайте также: Генерал Тарнавский об Авдеевке: РФ пытается окружить город, ВСУ разбивают штурмы — фото

Дмитро Гриниченко
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