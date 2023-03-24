Авдеевка живет под минометами, авиацией и ракетами, РФ боится нашего наступления — ВСУ
24.03.2023, 10:49
Разрушенная Авдеевка (Фото: Командующий Тарнавский/Telegram)
Авдеевка находится под постоянными ударами россиян, однако Вооруженные Силы Украины сдерживают противника. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский.
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По его словам, город живет под круглосуточными обстрелами минометов, авиации и ракет. За минувшие сутки в районе Авдеевки и Марьинки было 38 боевых столкновений, однако оккупанты не имели успеха.
Он отметил, что враг наступает идентично и с одного направления.
"Под Авдеевкой они наступают из одной лесополосы, наши артиллеристы уже пристрелялись. Атакуют группами по 10-15 человек под прикрытием танка или нескольких БМП", — сказал Дмитрашковский.
Спикер ВСУ заявил, что захватчики боятся украинского контрнаступления, а вдоль фронта размещают муляжи техники и артиллерии, чтобы создать ощущение массовости.
- 17 марта российская крылатая ракета Х-59 развалила 15-этажное здание в Авдеевке.
- Недавно в районе Угледара и Марьинки ВСУ уничтожили 14 танков, 17 боевых машин пехоты и три многоцелевых бронированных транспортера российских оккупантов.
- ВСУ: У Авдеевки и Марьинки армия России потеряла около трех рот за сутки и много техники.
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