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ВСУ: У Авдеевки и Марьинки армия России потеряла около трех рот за сутки и много техники

Цей матеріал також доступний українською
15.03.2023, 11:31
ВСУ: У Авдеевки и Марьинки армия России потеряла около трех рот за сутки и много техники - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

За минувшие сутки в районе Авдеевки и Марьинки российские оккупанты потеряли около трех рот личного состава и большое количество техники. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона.

По его словам, этой ночью в районе Донецка россияне пять раз пытались штурмовать позиции Вооруженных Сил Украины.

Он отметил, что противник понес значительные потери в живой силе за минувшие сутки — около трех рот личного состава убитыми и ранеными, также уничтожено большое количество техники и БПЛА.

"В целом артиллерийские обстрелы уменьшились, наступательная активность также снизилась, они потеряли потенциал для атак", — сказал Дмитрашковский. 

На Запорожском направлении россияне укрепляются, обстреливают позиции ВСУ и населенные пункты.

Фронт в районе Донецка (Карта: Military Land)

Бойцы 72 ОМБр уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" — видео по ссылке

Недавно в районе Угледара и Марьинки ВСУ уничтожили 14 танков, 17 боевых машин пехоты и три многоцелевых бронированных транспортера российских оккупантов.

Смотрите также: Угледар. Воины 72 бригады разнесли самоходный миномет особой мощности "Тюльпан" — видео

Дмитро Гриниченко
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