ВСУ: У Авдеевки и Марьинки армия России потеряла около трех рот за сутки и много техники

За минувшие сутки в районе Авдеевки и Марьинки российские оккупанты потеряли около трех рот личного состава и большое количество техники. Об этом сообщил спикер Сил обороны Таврийского направления Алексей Дмитрашковский в эфире национального телемарафона.

По его словам, этой ночью в районе Донецка россияне пять раз пытались штурмовать позиции Вооруженных Сил Украины.

Он отметил, что противник понес значительные потери в живой силе за минувшие сутки — около трех рот личного состава убитыми и ранеными, также уничтожено большое количество техники и БПЛА.

"В целом артиллерийские обстрелы уменьшились, наступательная активность также снизилась, они потеряли потенциал для атак", — сказал Дмитрашковский.

На Запорожском направлении россияне укрепляются, обстреливают позиции ВСУ и населенные пункты.

Бойцы 72 ОМБр уничтожили два танка Т-80БВ и БМП "Басурманин" — видео по ссылке.

Недавно в районе Угледара и Марьинки ВСУ уничтожили 14 танков, 17 боевых машин пехоты и три многоцелевых бронированных транспортера российских оккупантов.

Ранее Дмитрашковский заявлял, что российские оккупанты смогут полноценно наступать только в мае-июне в районе Угледара.

В Институте изучения войны (ISW) считают, что причиной разгрома подразделений 155 бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ под Угледаром стала неэффективная тактика и большое количество мобилизованных в подразделении.

Под Угледаром уничтожена почти вся элитная 155 бригада морской пехоты ВС РФ.

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