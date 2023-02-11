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ISW: Причина разгрома 155-й бригады морской пехоты России под Угледаром — мобилизованные

Цей матеріал також доступний українською
11.02.2023, 11:43
ISW: Причина разгрома 155-й бригады морской пехоты России под Угледаром — мобилизованные - Фото
Артиллерия ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Причиной разгрома подразделений 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота РФ под Угледаром стала неэффективная тактика и большое количество мобилизованных в подразделении. Об этом сообщили в сводке Института изучения войны (ISW).

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Аналитики заявляют, что недавние кадры неудавшегося российского штурма под Угледаром подорвали российское информационное пространство.

Пропагандисты РФ, а также радикальные блогеры-нацисты начали критиковать военное руководство оккупантов, отмечая, что командиры продолжают повторять ошибки, которые приводят к большим потерям. 

ISW пишет, что кадры разгрома российских подразделений в районе Угледара показывают, что противник использует крайне неэффективную тактику — это говорит о том, что 155-я бригада, скорее всего, состоит из необученный мобилизованных бойцов. 

В последнее время армия России предпринимает активные наступательные действия в районе Угледара, город и окрестности удерживают воины 72-й бригады и других подразделений, нанося захватчикам существенные потери. 

Фронт в районе Угледара и Донецка (Карта: ISW)

Смотрите также: Оккупанты под Угледаром потеряли 30 единиц техники, проклинают своих командиров – видео

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс потери isw Угледар
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