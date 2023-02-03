Бойцы Сил спецопераций и 72-й бригады устроили удачную засаду во вражеском тылу на Угледарском направлении. ССО опубликовали видео с двумя оккупантами, захваченными в плен в результате удачной операции украинских сил.

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Сообщается, что в районе Угледара воины ССО во взаимодействии с бойцами 72-й бригады уничтожили российскую технику и взяли двух пленных.

Засаду устроили на пути выдвижения танкового подразделения россиян из печально известной 155-й бригады морской пехоты, базирующейся во Владивостоке.

Украинские бойцы уничтожили модернизированный российский танк Т-80 еще до того, как он вышел на огневую позицию, а во время боя в плен попали два члена танкового экипажа – контрактники, морпехи РФ.

Пленным предоставили медицинскую помощь и отправили их за линию боевого столкновения в расположение Сил обороны.

"Совместная операция ССО Украины и 72 ОМБр прошла без потерь с нашей стороны и сорвала запланированные врагом штурмовые действия на Угледарском направлении", – сообщают в ССО.

Генштаб сообщает, что даже неся большие потери, российские оккупанты не прекращают наступательных действий на четырех направлениях – Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском.

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Оксана Житнюк

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