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Оккупанты из бригады, которая зверствовала в Ирпене и Буче, попали в плен у Угледара – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
02.02.2023, 12:48
Оккупанты из бригады, которая зверствовала в Ирпене и Буче, попали в плен у Угледара – ВСУ - Фото
Угледар (Скриншот видео)

Российские оккупанты из бригады, которая весной 2022 года оккупировала Ирпень и Бучу и совершила там множество военных преступлений, попали в плен в районе Угледара. Об этом сообщил начальник объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Алексей Дмитрашковский, передает Military Media Center.

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Как отмечается, в Донецкой области в районе города Угледар замечены солдаты из 155-й бригады морской пехоты России.

Десять оккупантов из этой бригады попали в плен.

"155-я бригада у нас известна по Киевскому направлению, когда штурмовали город Киев. Они входили в Ирпень и Бучу. "Прославились" эти бойцы тем, что они мародерили и бесчинствовали. Однако они были почти в полном составе уничтожены в этом районе", – сказал Дмитрашковский.

Он добавил, что после восстановления 155-я бригада появилась на Донецком направлении, где в ноябре 2022 года была также уничтожена.

"И на сегодняшний день они появились снова в направлении Угледара. 10 их бойцов сдались в плен", – сообщил Дмитрашковский.

Читайте также: Убийцы из Бучи: Журналисты New York Times идентифицировали десятки военных преступников

Наталія Медведєва
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война военные преступления плен буча ирпень Угледар
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