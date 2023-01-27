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"Нюрнберг" для россиян. В США хотят, чтобы международный трибунал создали к лету

Цей матеріал також доступний українською
27.01.2023, 07:52
Виктория Нуланд (фото - ЕРА)

Замглавы Госдепа Виктория Нуланд хочет, чтобы к лету появился международный трибунал в связи с войной России против Украины. Об этом она заявила на слушаниях в комитете Сената по международным делам, передает Голос Америки.

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Сенатор-демократ Бен Кардин отметил, что в преддверии Дня памяти жертв Холокоста (27 января) международному сообществу было бы важно знать, что россиян привлекут к ответственности и будет механизм, например как Нюрнбергский трибунал после второй мировой войны.

Нуланд ответила, что такая работа ведется – и по созданию правовых механизмов, и по сбору доказательств.

"Мы упорно работаем над этим с нашими партнерами из G7 и Украины, мы работаем над разнообразными моделями. Я хотела бы, чтобы мы пришли к выводу к годовщине (широкомасштабного вторжению. – Ред.) – примерно в феврале, но это может занять еще несколько месяцев. Но к лету я хотела бы, чтобы этот механизм появился", – сказала она.

СПРАВКА. Международный уголовный суд (МУС) может расследовать в отношении россиян военные преступления, преступления против человечности и геноцид. Однако в случае с РФ не имеет юрисдикции по преступлению агрессии (развязывание и ведение агрессивной войны), которое напрямую ведет к руководству России. Поэтому Украина работает над созданием спецтрибунала по агрессии.

МУС также сосредоточится лишь на части самых громких кейсов, а украинская система перегружена, объясняла LIGA.net нобелевская лауреатка Александра Матвийчук.

Поэтому возглавляемая ей организация ЦГС предлагает усиливать правоохранительную и судебную системы Украины иностранными следователями и судьями, чтобы расследовать каждое военное преступление даже в самом маленьком селе. И эту идею тоже можно назвать своего рода гибридным трибуналом.

Детальнее – в материале LIGA.net"Идет соревнование – кто накажет Путина". Как руководство РФ окажется на скамье подсудимых

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Марко Сировой
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