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ПАСЕ единогласно одобрила создание трибунала для Путина и Лукашенко

Цей матеріал також доступний українською
26.01.2023, 15:54
ПАСЕ единогласно одобрила создание трибунала для Путина и Лукашенко - Фото
Владимир Путин и Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за создание в Гааге трибунала над военно-политическим руководством России и Беларуси, в том числе над российским диктатором Владимиром Путиным и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

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По его словам, соответствующая резолюция была поддержана единогласно. Местом проведения трибунала предлагается Гаага.

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Вадим Ребрина
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