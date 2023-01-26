ПАСЕ единогласно одобрила создание трибунала для Путина и Лукашенко

Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за создание в Гааге трибунала над военно-политическим руководством России и Беларуси, в том числе над российским диктатором Владимиром Путиным и самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. Об этом сообщил член украинской делегации в ПАСЕ Алексей Гончаренко.

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По его словам, соответствующая резолюция была поддержана единогласно. Местом проведения трибунала предлагается Гаага.

5 октября президент Владимир Зеленский заявил, что деятельность Международного уголовного суда должна быть дополнена специальным трибуналом по преступлению российской агрессии против Украины.

К созданию спецтрибунала призвали МИД Эстонии, Латвии, Литвы, а также Германии.

19 января Европарламент проголосовал за трибунал для Путина и Лукашенко.

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Вадим Ребрина

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