Бербок выступила за создание спецтрибунала для руководства России

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила за создание спецтрибунала для расследования преступлений, совершенных в ходе российской агрессии против Украины. Об этом она заявила, выступая в Академии международного права в Гааге, передает пресс-служба МИД Германии.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Глядя на агрессивную войну России, мы должны констатировать: в международном праве существует пробел в подотчетности в отношении преступления агрессии", – сказала Бербок.

Она считает, что нужно поддержать Украину на международном уровне в создании специального трибунала по агрессии в Гааге, который будет основан на украинском законодательстве и дополнен международными элементами.

По ее словам, новый спецтрибунал в Гааге должен стать дополнением к Международному уголовному суду в случаях, когда тот не может действовать из-за пробела в правовых нормах.

Также Бербок предлагает скорректировать Римский статут, чтобы в будущем агрессию можно было преследовать так же, как геноцид, преступления против человечности и военные преступления.

Бербок заявила, что война России против Украины является "жестокой атакой" на международное право, и мир должен найти новые ответы, чтобы международное право могло быть действенным.

Глава МИД Германии подчеркнула, что в XXI веке никому не позволено вести агрессивную войну и уйти от наказания.

Она напомнила о жертвах российских военных преступников в Буче, Харьковской области и Мариуполе, которые подверглись изнасилованиям, похищениям, пыткам и убийствам. Без установления справедливости прочный мир будет невозможен, подчеркнула Бербок.

5 октября президент Владимир Зеленский заявил, что деятельность Международного уголовного суда должна быть дополнена специальным трибуналом по преступлению российской агрессии против Украины.

16 октября министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, в котором призвали Евросоюз и его партнеров помочь Украине в создании Специального трибунала.

Трибунал над российской верхушкой могут провести в Гааге. Нидерланды готовы, заявил министр иностранных дел страны.

Читайте также: "Идет соревнование – кто накажет Путина". Как руководство РФ окажется на скамье подсудимых

Оксана Житнюк

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.