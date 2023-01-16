Бербок выступила за создание спецтрибунала для руководства России
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок выступила за создание спецтрибунала для расследования преступлений, совершенных в ходе российской агрессии против Украины. Об этом она заявила, выступая в Академии международного права в Гааге, передает пресс-служба МИД Германии.
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"Глядя на агрессивную войну России, мы должны констатировать: в международном праве существует пробел в подотчетности в отношении преступления агрессии", – сказала Бербок.
Она считает, что нужно поддержать Украину на международном уровне в создании специального трибунала по агрессии в Гааге, который будет основан на украинском законодательстве и дополнен международными элементами.
По ее словам, новый спецтрибунал в Гааге должен стать дополнением к Международному уголовному суду в случаях, когда тот не может действовать из-за пробела в правовых нормах.
Также Бербок предлагает скорректировать Римский статут, чтобы в будущем агрессию можно было преследовать так же, как геноцид, преступления против человечности и военные преступления.
Бербок заявила, что война России против Украины является "жестокой атакой" на международное право, и мир должен найти новые ответы, чтобы международное право могло быть действенным.
Глава МИД Германии подчеркнула, что в XXI веке никому не позволено вести агрессивную войну и уйти от наказания.
Она напомнила о жертвах российских военных преступников в Буче, Харьковской области и Мариуполе, которые подверглись изнасилованиям, похищениям, пыткам и убийствам. Без установления справедливости прочный мир будет невозможен, подчеркнула Бербок.
- 5 октября президент Владимир Зеленский заявил, что деятельность Международного уголовного суда должна быть дополнена специальным трибуналом по преступлению российской агрессии против Украины.
- 16 октября министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, в котором призвали Евросоюз и его партнеров помочь Украине в создании Специального трибунала.
- Трибунал над российской верхушкой могут провести в Гааге. Нидерланды готовы, заявил министр иностранных дел страны.
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