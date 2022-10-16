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Страны Балтии призывают создать спецтрибунал для расследования преступления агрессии РФ

Цей матеріал також доступний українською
16.10.2022, 22:29
Страны Балтии призывают создать спецтрибунал для расследования преступления агрессии РФ - Фото
Здание трибунала ООН в Гааге (фото - пресс-служба CIJ ICJ)

Министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы выступили с совместным заявлением, в котором призвали Евросоюз и его партнеров помочь Украине в создании Специального трибунала.

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"В преддверии обсуждения в Евросоюзе агрессии России против Украины мы, министры иностранных дел Эстонии, Латвии и Литвы, призываем Европейский Союз к усилиям в поддержку стремления Украины обеспечить ответственность России за ее агрессию против Украины", – сказано в заявлении.

Министры подчеркнули, что "основанный на правилах международный порядок... не сможет выжить, если останутся безнаказанными действия, которые самым вопиющим образом его нарушают — геноцид, военные преступления, преступления против человечности и преступления агрессии".

Союзникам Украины нужно поддерживать все расследования Международным уголовным судом военных преступлений, поскольку именно МУС "играет ключевую роль в сборе доказательных материалов, выявлении и наказании виновных в совершенных военных преступлениях, геноциде и преступлениях против человечности".

Однако усилия не должны на этом заканчиваться, заявили главы МИД.

Они напомнили, что сейчас не существует международного суда или трибунала, который мог бы привлечь высшее политическое и военное руководство России к ответственности за совершение преступления агрессии против Украины, и для заполнения этого пробела необходимо создать Специальный трибунал для преследования за преступление агрессии против Украины.

"В то время как МУС будет преследовать лиц за военные преступления, геноцид и преступления против человечности, основной обязанностью Специального трибунала будет преступление агрессии", – считают министры.

Они подчеркивают, что "главные вдохновители, подстрекатели и организаторы этой кровавой агрессии не должны уйти от правосудия из-за пробела в международной уголовной юрисдикции".

Читайте также: Наказание – неизбежно. От Нюрнберга до Руанды: как трибуналы судили военных преступников

Сергій Бережний
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эстония литва Латвия международный уголовный суд Специальный трибунал преступление агрессии
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