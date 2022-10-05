Зеленский: Чтобы Международный уголовный суд мог достать Путина, надо создать спецтрибунал

Деятельность Международного уголовного суда должна быть дополнена специальным трибуналом по преступлению российской агрессии против Украины – "чтобы он смог наказать тех, кого, к сожалению, не может достать Международный уголовный суд и все иные существующие судебные институты мира". Об этом заявил президент Владимир Зеленский на публичных дебатах "Война и право" в рамках "Ночи права" (La Nuit du Droit), инициированной главой Конституционного совета Франции Лораном Фабиусом, сообщает пресс-служба президента.

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Зеленский напомнил слова из приговора Нюрнбергского трибунала о том, что "преступления против международного права совершаются конкретными людьми, а не абстрактными лицами, и только наказанием конкретных индивидуумов, совершивших эти преступления, можно обеспечить соблюдение положений международного права".

"Все вы знаете, как руководство России, скрываясь за лживыми рассказами о государственном суверенитете, скрывается от справедливой ответственности за совершенное. Нам нужно это преодолеть", – сказал президент.

"Но чтобы получило справедливый ответ и первоначальное преступление вооруженной агрессии, мы должны дополнить деятельность Международного уголовного суда. Должны создать Специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины. Чтобы он смог наказать тех, кого, к сожалению, не может достать Международный уголовный суд и все другие существующие судебные институты мира", – добавил Зеленский.

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Вадим Ребрина

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