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Путин заявил, что "сознательно" напал на Украину. Кулеба призвал к созданию трибунала

Цей матеріал також доступний українською
07.09.2022, 12:03
Путин заявил, что
Владимир Путин (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал к созданию международного трибунала для России после публичного признания диктатора Владимира Путина в сознательной агрессии против Украины. Об этом он написал в Twitter. 

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По его словам, 7 сентября Путин публично признался в преступлении агрессии против Украины, сказав, что "сделал это сознательно". 

Он отметил, что еще раз призывает международное сообщество поддержать создание специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины. 

"Преступление на глазах. Справедливость должна быть достигнута", — написал дипломат. 

Выступая во Владивостоке, Путин заявил, что принял решение о начале полномасштабной войны против Украины "сознательно", ответив "зеркально", чтобы "помочь населению Донбасса".

Читайте также: Путин знал о преступлениях, суд над ним будет быстрым — прокурор Международного трибунала

Дмитро Гриниченко
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