Путин заявил, что "сознательно" напал на Украину. Кулеба призвал к созданию трибунала
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал к созданию международного трибунала для России после публичного признания диктатора Владимира Путина в сознательной агрессии против Украины. Об этом он написал в Twitter.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, 7 сентября Путин публично признался в преступлении агрессии против Украины, сказав, что "сделал это сознательно".
Он отметил, что еще раз призывает международное сообщество поддержать создание специального трибунала по расследованию преступления агрессии против Украины.
"Преступление на глазах. Справедливость должна быть достигнута", — написал дипломат.
Выступая во Владивостоке, Путин заявил, что принял решение о начале полномасштабной войны против Украины "сознательно", ответив "зеркально", чтобы "помочь населению Донбасса".
- Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что в вопросе наказания российских военных преступников нужно использовать "наследие Нюрнберга".
- Кислица призывал мир "покончить с российским фашизмом сейчас", потому что в случае проигрыша Украины следующая война России будет неизбежной, а цивилизованный мир "заплатит втрое больше, чем сегодня".
- Российский диктатор Владимир Путин и руководство РФ должны понести ответственность за войну против Украины, для чего нужен новый Нюрнбергский трибунал, заявлял глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
Читайте также: Путин знал о преступлениях, суд над ним будет быстрым — прокурор Международного трибунала
Комментарии