Постпред Украины в ООН призвал мир покончить с российским фашизмом сейчас

Постпред Украины в ООН Сергей Кислица призвал мир "покончить с российским фашизмом сейчас", потому что в случае проигрыша Украины следующая война России будет неизбежной, и цивилизованный мир "заплатит втрое больше, чем сегодня". Об этом Кислица сказал в своем выступлении на заседании Совбеза ООН, сообщает пресс-служба представителя Украины.

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Он заявил, что Россия сегодня представляет собой "агрессивное фашистское государство без ограничений его преступного поведения". Кислица сослался на соответствующие выводы ученых, в частности американского историка Тимоти Снайдера.

Посол Украины отметил, что разворовывание украинских ресурсов с оккупированных территорий и попытки аннексии этих территорий свидетельствуют о том, что имперское и неоколониальное мышление является ведущим принципом политики Кремля на международной арене.

Путин хочет больше территорий, сравнивая себя с русским царем 18 века Петром, отметил Кислица. Он убежден, что режим, провозглашающий своими основными ценностями имперские амбиции трехсотлетней давности, не может остановиться в своих агрессивных действиях.

"Диктатор публично говорит о своей решимости действовать и вести себя как правитель 18 века. А мы читаем ему проповеди с цитатами из Устава ООН? Серьезно?" – сказал Кислица.

Он также напомнил, что неделю назад Путин заявил, что бывший Советский Союз был исторической Россией.

"Переход России к агрессивному фашистскому режиму уже подтвержден ее неспособностью воздержаться от нападения на тех, кого она считает "слабой добычей". Мы все должны остановить это, чем быстрее, тем лучше. Украина находится сейчас на передовой, у нее есть необходима воля руководства, решительность и храбрость армии и народа, а также беспрецедентная международная солидарность.

Если мы позволим путину или его преемнику на кремлевском троне отрастить свои отрубленные когти, на которых кровь украинцев, следующая война неизбежна, и цивилизованный мир заплатит втрое больше, чем сегодня. Давайте покончим с русским фашизмом сейчас!" – призвал посол Украины.

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Вадим Ребрина

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