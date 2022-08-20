Путин знал о преступлениях, суд над ним будет быстрым — прокурор Международного трибунала
Российский диктатор Владимир Путин знал о всех преступлениях российской армии в Украине, а поэтому судебный процесс над ним не будет долгим. Об этом в эфире канала Эспрессо сообщил главный прокурор по делу экс-президента Сербии Слободана Милошевича в Международном криминальном трибунале по бывшей Югоcлавии Джеффри Найс.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, если есть достаточное количество доказательств и четкая структура преступлений или разрушения гражданских целей, то это является нарушением кодекса правил ведения войны.
Юрист отметил, что все видели, что происходило в первые дни полномасштабного вторжения России в Украину, а Владимир Путин знал, что происходит и мог остановить российскую армию.
"Он делал, что хотел — осуществлял преступления против мирного населения. И это четкий случай того, когда судебный процесс не может быть долгим", — сказал Найс.
СПРАВКА. Джеффри Найс был ведущим обвинителем на процессе над бывшим президентом Сербии Слободаном Милошевичем, в Международном трибунале по бывшей Югославии. Найс инициировал первоначальное дело обвинения о связи зверств, совершенных в бывшей Югославии, с Милошевичем, вел дела боснийского хорвата Дарио Кордича в МТБЮ и успешное судебное преследование Горана Елисича. Со времени сотрудничества с МТБЮ Найс работал в Международном уголовном суде и с группами потерпевших. Специализируется на правах человека, публичном праве и личном вреде.
- Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица заявил, что в вопросе наказания российских военных преступников нужно использовать "наследие Нюрнберга".
- Кислица призывал мир "покончить с российским фашизмом сейчас", потому что в случае проигрыша Украины следующая война России будет неизбежной, а цивилизованный мир "заплатит втрое больше, чем сегодня".
- Российский диктатор Владимир Путин и руководство РФ должны понести ответственность за войну против Украины, для чего нужен новый Нюрнбергский трибунал, заявлял глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.
Читайте также: Зеленский о действиях России против Украины: Мы видим нацизм, терроризм и геноцид
Комментарии