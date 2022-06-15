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Зеленский о действиях России против Украины: Мы видим нацизм, терроризм и геноцид

Цей матеріал також доступний українською
15.06.2022, 19:33
Зеленский о действиях России против Украины: Мы видим нацизм, терроризм и геноцид - Фото
Владимир Зеленский (Фото: EPA)

Россия не признает суверенитет Украины и не признает украинцев как нацию, а границы и территории Украины для РФ являются условными. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции с премьер-министрами Албании и Черногории.

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По его словам, действия России в Украине являются "нацизмом, терроризмом и геноцидом населения". 

"Это все можно увидеть сегодня, можно прислушаться к тому, что говорят российские медиа. Они открыто говорят, что Украины как страны не существует и никогда не существовало. Наши границы и территория для России условны, они не признают наш суверенитет и не признают нас как нацию", — сказал президент.

Он отметил, что россияне начали "говорить публично о том, что задумали много лет назад".

"Поэтому их унизительное отношение к Украине это и есть унизительное отношение к любому независимому государству", — заявил Зеленский. 

Читайте также: Зеленский: Россия угрожает отменить признание независимости стран Балтии, кто следующий? 

Дмитрий Гриниченко
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Владимир Зеленский война геноцид
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