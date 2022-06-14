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Зеленский: Чем больше потерь РФ понесет на Донбассе, тем меньше у нее будет сил на войну

Цей матеріал також доступний українською
14.06.2022, 23:16
Зеленский: Чем больше потерь РФ понесет на Донбассе, тем меньше у нее будет сил на войну - Фото
Владимир Зеленский (фото - Офис президента)

Донбасское направление – ключевое для определения того, кто будет доминировать в ближайшие недели. Чем больше потерь враг понесет именно там, тем меньше сил у него будет для продолжения агрессии. Об этом в своем новом видеообращении сказал президент Владимир Зеленский.

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За прошедшие сутки в битве на Донбассе кардинальных перемен не произошло, сообщил он. Наиболее жестокие бои – в Северодонецке и во всех городах и громадах рядом.

"Потери, к сожалению, болезненные. Но нужно держаться. Это наше государство. Держаться именно там, на Донбассе, жизненно необходимо. Чем больше потерь несет враг именно там, тем меньше сил у них будет, чтобы продолжать агрессию. Поэтому Донбасское направление – ключевое для определения того, кто будет доминировать в ближайшие недели", – сказал Зеленский.

В Харьковской области, по его словам, ВСУ также несут "болезненные потери".

"Бои за это направление продолжаются, и нужно еще бороться, жестко сражаться за полную безопасность для Харькова и области", – отметил президент.

На юге страны украинские защитники продолжают давить на оккупантов. "Ключевая цель – освобождение Херсона, и будем двигаться к этому шаг за шагом", – сказал Зеленский.

  • Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных европейских чиновников сообщает, что руководство российской армии прочесывает всю страну в поисках живой силы и вооружений, в том числе старых танков, базирующихся на Дальнем Востоке, потому что большая часть военного потенциала РФ за первые 100 дней вторжения в Украину израсходована.
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский Донбасс северодонецк Херсон Харьков
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