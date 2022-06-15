Россия не остановится на Украине, если ее не победить, она уже угрожает отменить признание независимости стран Балтии. Об этом президент Владимир Зеленский заявил в обращении к парламенту Чехии.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Президент заявил, что широкомасштабное вторжение в Украину является лишь первым шагом, который нужен руководству России, чтобы "открыть дорогу к другим странам, к покорению других народов".

"Об этом прямо говорят не только российские государственные пропагандисты, но и российские чиновники. Они дошли уже и, например, до того, что угрожают официально отменить признание государственной независимости стран Балтии. А что тогда? Кто дальше?" – сказал Зеленский.

Читайте также: "Усталость от войны" только в интересах Путина – замглавы МИД Польши

Президент добавил, что российские танки, которые пробуют наступать на Донбасс, Харьков, Николаев, Запорожье, должны быть остановлены и сожжены или изгнаны из территории независимой Украины.

Он также поблагодарил Чехию. По его словам, она помогла Украине оружием "очень серьезно и сразу, когда это стало нужным", а премьер-министр Чехии Петр Фиала одним из первых приехал в Киев после 24 февраля и показал, что Европа будет с Украиной.

Кроме того, Зеленский призвал поддержать предоставление Украине статуса кандидата в ЕС. По его словам, усиливать объединение и сказать Украине "да" – тоже оборона в этой войне.

Читайте также: Литва: Россия нарушила слишком много табу, ее надо признать долгосрочной угрозой для НАТО

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.